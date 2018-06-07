Влада Афганістану оголосила про тимчасово перемир'я з "Талібаном"

Перемир'я в Афганістані триватиме до 20 червня

Президент Афганістану Ашраф Гані оголосив про припинення вогню з терористичним угрупуванням "Талібан" до 20 червня. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що рішення про перемир'я було прийнято після зустрічі ісламських священнослужителів з усього Афганістану, в ході якої була оголошена фетва на напади "Талібану".

"Це припинення вогню - можливість для талібів зрозуміти, що їх насильницька кампанія не завойовує серця і розум, а ще більше відчужує", - зазначив Гані.

У той же час на даний момент "Талібан" не виступив із заявами. Крім того, чиновники афганської армії впевнені, що припинення вогню дасть талібам можливість перегрупуватися.

Відзначимо, в лютому Гані пропонував узаконити "Талібан" в якості політичної групи для старту переговорів, щоб завершити війну в країні.

Нагадаємо, раніше в Афганістані в результаті вибухів на стадіоні загинуло 8 осіб.