Власть не заинтересована в рассмотрении вопроса о коллаборационизме, - Жорин

Явление коллаборационизма в Украине является опасным, разрушает ее и требует немедленной реакции. Однако, власть никак не заинтересована в рассмотрении этого вопроса.

Об этом заявил экс-командир полка "Азов", руководитель Центрального штаба Национального Корпуса Максим Жорин.

По его словам, сегодня есть целые политические партии, которые финансируются и работают на врага, делая это совершенно открыто.

"Например, тот же Медведчук может спокойно поехать и договариваться за вакцину со страной-агрессором. Его действия являются ничем иным как коллаборационизмом", - отметил он.

По мнению Жорина, одним из методов борьбы с коллаборационизмом является принятие отдельного закона. Первоочередная проблема - сотрудничество с врагом не только на оккупированных территориях, но и на подконтрольной Украине территории.

"Закон должен быть комплексным, потому что проявлений коллаборационизма много - как в политической, военной, так и в экономической плоскости", - сказал руководитель штаба Нацкорпуса.

Жорин также добавил, что из-за того, что власть игнорирует проблему, в партии взяли на себя разработку закона. Так, 16 декабря Нацкорпус вместе с народными депутатами, ветеранами и представителями общественности провел круглый стол, где участники обсудили детали закона и сформировали рабочую группу.

"Самое главное, чтобы эта модель была эффективна. Нас интересует результат, а именно - защита страны через механизмы, которые будут заложены в этот закон", - резюмировал Жорин.

Напомним, ранее "Национальный корпус" призвал власть инициировать рассмотрение закона о борьбе с коллаборационистами. В частности, во время акций возле Офиса президента 24 августа и 14 октября 2020 года.