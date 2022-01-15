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Власть сосредоточена на аресте Порошенко больше, чем на угрозе со стороны РФ, - Бильдт

Автор: Артем Горовенко

Экс-премьер-министр Швеции Карл Бильдт обеспокоен сосредоточением украинской власти на аресте пятого президента Украины и лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко больше, чем на объединении страны против российской угрозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Бильдта в Twitter.

"Я сейчас еду домой из Киева. Я глубоко обеспокоен, что президент Зеленский больше сосредоточен на аресте политического оппонента - ныне лидера оппозиции Петра Порошенко - чем на объединении своей страны против российской угрозы", - написал Бильдт.


Напомним, Порошенко подозревается в госизмене и содействии террористическим организациям "ЛДНР". Следствие считает, что он на посту президента в 2014-2015 годах в сговоре с другими чиновниками обеспечивал финансирование "ЛДНР" за контрабандные поставки угля из оккупированного Донбасса.

В Государственное бюро расследований надеется, что бывший президент Петр Порошенко самостоятельно явится на заседание суда по избранию ему меры пресечения. Ожидается, что он вернется в Украину 17 января.

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Петр ПорошенкоРоссийская Федерация