Власть сосредоточена на аресте Порошенко больше, чем на угрозе со стороны РФ, - Бильдт

Экс-премьер-министр Швеции Карл Бильдт обеспокоен сосредоточением украинской власти на аресте пятого президента Украины и лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко больше, чем на объединении страны против российской угрозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Бильдта в Twitter .

"Я сейчас еду домой из Киева. Я глубоко обеспокоен, что президент Зеленский больше сосредоточен на аресте политического оппонента - ныне лидера оппозиции Петра Порошенко - чем на объединении своей страны против российской угрозы", - написал Бильдт.

Напомним, Порошенко подозревается в госизмене и содействии террористическим организациям "ЛДНР". Следствие считает, что он на посту президента в 2014-2015 годах в сговоре с другими чиновниками обеспечивал финансирование "ЛДНР" за контрабандные поставки угля из оккупированного Донбасса.

В Государственное бюро расследований надеется, что бывший президент Петр Порошенко самостоятельно явится на заседание суда по избранию ему меры пресечения. Ожидается, что он вернется в Украину 17 января.