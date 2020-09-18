Власть руководит правоохранительной системой в ручном режиме, - адвокаты Порошенко

Фото: Илья Новиков и Игорь Головань (eurosolidarity.org)

Власть в ручном режиме руководит правоохранительной системой, о чем свидетельствуют не только 58 сфабрикованных дел против пятого президента Петра Порошенко, но и ситуация с привлечением к ответственности нардепа из фракции "Слуга народа" Александра Юрченко.

Об этом заявили адвокаты Петра Порошенко.

"Уже больше как год все практически ресурсы ГБР как государственного органа сконцентрированы на осуществлении политических преследований Петра Порошенко. Все эти на сегодня уже десятки так называемых уголовных производств, фейковых, которые не имеют под собой никакого правового основания, продолжают расследоваться исключительно с целью давления на оппозицию, давления на Петра Порошенко", - заявил адвокат Игорь Головань.

По его мнению, власть пытается сформировать правоохранительную систему по российским лекалам, когда силовые структуры выполняют четкие политические заказы высшего руководства государства.

В свою очередь, другой адвокат Порошенко Илья Новиков сообщил, что заявления первого заместителя директора ГБР, бывшего адвоката Януковича Александра Бабикова о намерениях конфисковать картины из семейной коллекции Порошенко сознательно вводят общество в заблуждение.

"Когда картины были завезены в Украину, все четко задекларировано и есть документы в ГБР. Мы считаем, что Бабиков вводит вас в заблуждение. Он определенно считает, что часть людей ему будет верить. Он считает, что части людей это понравится, понравится слышать, как руководитель ГБР говорит, что у Порошенко могут что-то конфисковать. Наверняка будут люди, которые в это поверят и, которым это понравится, но важно понимать, что это неправда", - подчеркнул Новиков.

По его словам, согласно судебных решений и решений апелляционного суда уже был установлен факт незаконного штурма и обыска музея Гончара, а также факт незаконности ареста коллекций картин, принадлежащих супругам Порошенко.

"Однако люди, которые были причастны к этому преступлению, не были привлечены к ответственности. Зато ГБР совместно с одиозным Печерским судом, что является незаконно, повторно арестовало эти картины. Но я думаю что судьба этого повторного ареста будет такая же, как и судьба прошлого", - убежден Головань.

Адвокат также добавил, что дела, сфабрикованные против Порошенко, в конце концов закрываются за отсутствием события преступления. Однако силовики продолжают тратить на преследование пятого президента миллионы гривен налогоплательщиков, лишь бы "угодить заказчикам с улицы Банковой".

"Они закрывались за отсутствием события преступления, были собраны доказательства того, что никакого события преступления не было. Отмена постановлений о закрытии уголовных производств - почему-то Печерским судом города Киева, хотя эти производства должен рассматривать Шевченковский суд", - резюмирует Головань.

Напомним, ранее адвокаты Порошенко заявили, что против пятого президента Украины открыли 15 новых производств. По их словам, все они "сфабрикованы".