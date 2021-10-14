Власть провалила подготовку к отопительному сезону и хочет экспроприировать чужой газ, - нардеп

"Слуги" дальше строят Украинскую ССР для своего Брежнева-Зежнева. Власть провалила подготовку к отопительному сезону и хочет спастись за чужой счет, уничтожить рынок ручным контролем. И это в то время, когда первые холода уже пришли. Какое-то газовое раскулачивание, а не помощь", - прокомментировал Кучеренко заявление лидера "Слуг народа" о намерении ограничить право бизнеса покупать-продавать газ.

Гончаренко отметил, что экспроприация газа у частных владельцев приведет к катастрофическим последствиям для экономики.

"Какие здесь инвестиции и няни, если никто в мире не даст денег коммунистам? А нам без средств не за что добывать собственный газ. Добавьте сюда иски иностранных компаний ценой в миллиарды - Украина окажется в шаге от дефолта, инвесторы уйдут, а мы останемся у разбитого корыта со "слугами", - добавил Кучеренко.