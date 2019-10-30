Власть призывает инвестировать в страну, где 15 лет суды не могут принять решение по "Корвалолу", - журналист

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Журналист отметил, что "Фармак" 15 лет отстаивает в судах свои права на торговую марку "Корвалол"

В Мариуполе проходит инвестиционный форум RE:THINK. Invest in Ukraine, на котором украинская власть будет убеждать иностранцев вкладывать деньги в Украину, но страна, в которой отечественный производитель годами отстаивает свое право на собственность, теряет свою привлекательность для иностранцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook журналиста Сергея Руденко.

"Сегодня в Мариуполе начинается инвестиционный форум RE:THINK. Invest in Ukraine. Очевидно, будет много пафосных и громких заявлений. Впрочем, за этим парадным, где висят цветные шарики и играет оркестр, инвестора, прежде всего, интересует, справедливый в государстве суд и уважают ли в ней чужую собственность (в том числе, и интеллектуальную)", - отмечает Руденко. И дает пример безответственности и отсутствия прав инвесторов в Украине - пример компании "Фармак", которая 15 лет отстаивает в судах свои права на торговую марку "Корвалол".

"Вот посмотрят инвесторы, например, на то, как 15 лет компания "Фармак" пытается защитить свое право на производства "Корвалола", и подумают об Украине бог знает что. Этот препарат был изобретен и запущен еще в 1959 году, когда "Фармак" еще назывался Киевский химико-фармакологическим предприятием им. Ломоносова. 23 года назад предприятие получило свидетельство на торговую марку "Корвалол", что дало ему право выпускать лекарства под этой торговой маркой в Украине и за рубежом. Но вот 15 (!!!!) лет "Фармак" вынужден отстаивать свое право в судах. Потому что в 2002 году "Корвалол" взялась производить "Дарница", - отметил Руденко.

По мнению журналиста, страна, в которой отечественный производитель годами отстаивает свое право на собственность, теряет свою привлекательность для иностранцев. "И об этом должны помнить все. В том числе и те, кто может изменить ситуацию к лучшему. Стоит только захотеть", - подчеркнул Сергей Руденко.

Фото: facebook.com/sergij.rudenko1

Как ранее сообщалось, в середине прошлого столетия Киевским химико-фармацевтическим заводом им. М. В. Ломоносова, правопреемником которого является АО "Фармак", было принято решение разработать технологии и создать сердечно-сосудистый препарат, аналогичный препарата "Валокордин", который производился в Германии. Разработчик препарата - старший химик В. Я. Яковлева. Первая партия лекарственного средства "Корвалол" была выпущена в 1959 году. С тех пор завод им. М. В. Ломоносова был единственным производителем препарата "Корвалол" на территории бывшего СССР.

С 1991 года ОАО "Фармак" - единственный производитель этого лекарственного средства на постсоветском пространстве. При этом ТМ "Корвалол" защищена в 15 странах Европы и Средней Азии: Германия, Польша, Литва, Латвия, Беларусь, Молдова, Румыния, Болгария, Туркменистан, Армения, Грузия, Азербайджан, Таджикистан, Кыргызстан и Казахстан. Использование знака "Корвалол Corvalolum" в целом подтверждается упаковками за период с 1991 по 2001 год включительно.