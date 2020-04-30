Власть побоялась конфликтовать с церковью из-за карантина, - социолог

Директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук (НАН) Элла Либанова считает, что отсутствие жесткой политики в отношении церкви в условиях карантина свидетельствует о слабости власти. Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина.

Как она отметила, во всех странах карантины начинались с того, что закрывали все заведения массовой концентрации населения, включая церкви, синагоги, мечети.

"Отсутствие жесткой политики в этом плане свидетельствует о слабости власти, о ее неуверенности в своих возможностях добиться выполнения такого запрета", - отметила она.

На уточняющий вопрос о том, не решилась ли власть на это, учитывая вероятное сопротивление религиозного сообщества, Либанова ответила: "да, побоялась".

Напомним, ранее сообщалось, что в Киево-Печерской лавре, где произошла вспышка коронавируса, от заболевания скончались трое монахов. Отметим, инфицирование коронавирусом обнаружили около сотни людей на территории лавры. Всего на территории монастыря находятся около 150-200 монахов.

Отметим, что во время пасхальных праздников был зафиксирован ряд нарушений в церквях. Полиция открыла уголовные дела.