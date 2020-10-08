Власть в Киеве завершает строительство детского кардиоцентра, его откроют в 2021 году, - Кличко

Киевский городской детский кардиологический центр планируют открыть в следующем году. Его создадут на базе Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко после осмотра базы для создания центра.

"В начале сентября Киевсовет поддержала очень важное решение для сохранения тысяч жизней маленьких киевлян - о создании Киевского городского детского кардиологического центра. До этого в Киеве не было такого профильного заведения. И лечить маленьких киевлян можно было в государственных учреждениях здравоохранения на общих основаниях. Это часто приводит к невозможности своевременно получить необходимую медицинскую помощь", - сказал Кличко.

Он отметил, что основное заведение, где можно сегодня получить такую специализированную помощь, - Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины.

Около 15% пациентов Центра составляют киевляне, и за последние годы наблюдается ежегодное увеличение обращений. Только в 2019 году среди всех пациентов Центра почти 30% были киевлянами - более 12 тысяч человек.

В Центре консультируют новорожденных, детей дошкольного и школьного возраста с врожденными и приобретенными пороками сердца и, в случае необходимости, проводят кардиохирургические операции. Кроме того, беременным женщинам проводят диагностические ультразвуковые обследования плода с подозрением на врожденный порок сердца.

"Именно на базе Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины будет создано коммунальное некоммерческое предприятие "Киевский городской детский кардиологический центр". Уже вскоре маленькие киевляне, которые будут нуждаться в высокоспециализированной кардиологической и кардиохирургической помощи (диагностики, медикаментозного лечения и хирургической коррекции врожденных пороков сердца и сосудов), смогут получить ее в городском кардиоцентре", - добавил мэр Киева.

Городской детский кардиологический центр будет размещен в новом корпусе на четыре этажа рядом с Научно-практическим медицинским центром детской кардиологии и кардиохирургии. Сейчас завершают строительство корпуса. И уже в следующем году детский кардиоцентр начнет свою работу.

Напомним, в Украине за сутки зафиксировали 5 397 новых случаев коронавируса. Это впервые с начала пандемии, когда число новых заболеваний превысило 5 тысяч.

Больше всего новых случаев подтвердили в Харьковской (+576) области, Киеве (+422), Одесской (+367), Сумской (+312) и Днепропетровской (+306) областях.