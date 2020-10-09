Власть Киева должна нести ответственность за жертв недобросовестных застройщиков, - Гусовский

Инвесторы, которые стали жертвами недобросовестных застройщиков, имеют полное право требовать у города компенсации. Ведь это власти Киева ответственны за разрешения на строительство и выполнение градостроительных документов.

Об этом заявил кандидат на должность мэра Киева от партии "За майбутнє" Сергей Гусовский.

Он отмечает, что появление новостроек сейчас фактически стало неконтролируемым и причина этому - устаревший Генплан города.

"Фактически сейчас ключевой градостроительный документ, который в последние годы принимали те, кто при власти в Киеве, - это так называемый Детальный план территорий. Это документ, который описывает, как развиваются несколько кварталов - школы, поликлиники и т.д. И там может быть вроде хорошо прописано. Но никто не контролирует и не обеспечивает очередность тех действий и очередность тех застроек, которые потом в этих кварталах происходят", - заявил он.

Гусовский упомянул и о случаях, когда застройщик построил жилье, но обанкротился. И обещанные им сады, площадки, парки - перекладывает на плечи города. И это при том, что Верховная рада освободила застройщиков от уплаты паевого взноса. А именно эти взносы шли на развитие социальной инфраструктуры.

"Получается так, что город рвут на части, люди покупают квартиры, потому что им надо где-то жить, или кто-то хочет так инвестировать деньги. Но в конце заботятся о чем угодно, но не о людях. Есть случаи, когда уже существует сомнительная застройка, и фактически идут и судебные дела, и решение Киевсовета принимаются, чтобы расторгнуть тот или иной договор аренды... В то время этот самый застройщик рекламируется в коммунальном предприятии - метрополитене, говорит, что "у нас супер цена" и многие, увы, на это покупается", - добавил Гусовский.

По его мнению, такая бездеятельность киевской власти и приводит к тому, что горе-застройщики обманывают людей. Ведь за современного генплана и адекватной реакции города в нечестных застройщиков были бы связаны руки. И пока этого нет, сама власть должна нести ответственность за жертв инвесторов.

Напомним, ранее Сергей Гусовский заявлял, что даже две новые кольцевые дороги не спасут столицу от пробок. Без создания настоящей агломерации невозможно развитие ни Киева, ни его сателлитов.