Власть дотирует "зеленую" энергетику за счет предприятий, проинвестировавших в экологию, - эксперт

Фото: ветровые турбины (dtek.com)

Украинское государство оказывает поддержку "зеленой" энергетике за счет промышленных предприятий, инвестировавших в экологически чистое производство и снизивших выбросы СО2.

Об этом заявил директор по экономике и финансам украинской промышленной компании "Интерпайп" Денис Морозов в колонке на "Экономической правде".

"Высокий "зеленый тариф" на электроэнергию является постоянным предметом критики всех промпотребителей электроэнергии. Суть претензий к "зеленым" энергетикам крайне проста: частные компании, которые в большинстве своем владеют СЭС и ВЭС, получили от государства возможность собирать средства с потребителей за товар, по цене в 3-4 раза превышающую рыночную", - написал топ-менеджер.

По мнению Морозова, механизм для узаконенного изъятия средств у потребителей э/энергии был выбран следующий: в тариф на транспортировку НЭК "Укрэнерго" заложены средства для компенсации "зеленым" энергетикам.

Только за последние несколько месяцев "Укрэнерго" повысила свои расценки на 55% и сообщила о повышении еще на 30%. Если это произойдет, за 2020 год тариф на передачу э/э вырастет в 2 раза. При этом в планах "Укрэнерго" еще одна волна повышения в 2021 году.

При этом эксперт напомнил, что в украинской энергосистеме существовал профицит генерирующих мощностей еще задолго до начала строительства "зеленых" генераций.

"Предполагалось, что появление "зеленых" электростанций приведет к снижению выбросов в целом, и в энергетике в частности. Но, к сожалению, произошло нечто противоположное. Резкий рост "зеленых" мощностей привел к снижению объемов выработки атомной генерации и увеличению - тепловых станций, которые являются наиболее экологически вредными видами генерации э/э", - утверждает Морозов.

В то же время, обязанность платить высокий "зеленый" тариф легла на украинских потребителей и, в первую очередь, на промышленные предприятия, в том числе и на те, которые сократил выбросы за счет крупных инвестиций.

По его словам, уровень выбросов СО2 электросталеплавильного комплекса "Интерпайп Сталь" уже сейчас ниже той нормы, которую ЕС планирует достичь лишь к 2050 году.

"Мы закрыли экологически грязное мартеновское производство стали и вложили около $1 млрд в инновационные технологии. Таким образом, мы снизили выбросы CO2 в 10 раз. Это одна из самых крупных экологических инвестиций Украины", - отметил топ-менеджер.

В компании также считают в Украине никому не интересны реальные экологические инвестиции и поддержка экспортеров.

Напомним, 1 августа вступил в силу закон № 810-ІХ, который поддержал президент Владимир Зеленский. Задача закона - реализовать ключевые положения Меморандума о взаимопонимании между Кабинетом министров Украины и инвесторами в ВИЭ.

Документ предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за небалансы для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 (50% в 2021 году) и др. Эти нормы позволят экономить государству 7 млрд гривен ежегодно.

Также закон предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную зеленую электроэнергию, начиная с августа текущего года. Кроме того, закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ - в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности (около 9 млрд грн), а остальные 60% в 2021 году.