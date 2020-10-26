Влада дотує "зелену" енергетику коштом підприємств, які проінвестувати в екологію, - експерт

Фото: вітрові турбіни (dtek.com)

Українська держава надає підтримку "зеленій" енергетиці коштом промислових підприємств, які інвестували в екологічно чисте виробництво і знизили викиди СО2.

Про це заявив директор з економіки та фінансів української промислової компанії "Інтерпайп" Денис Морозов у колонці на "Економічній правді".

"Високий "зелений тариф" на електроенергію є постійним предметом критики всіх промспоживачів електроенергії. Суть претензій до "зелених" енергетиків вкрай проста: приватні компанії, які в більшості своїй володіють СЕС і ВЕС, отримали від держави можливість збирати кошти зі споживачів за товар, який за ціною в 3-4 рази перевищує ринкову", - написав топ-менеджер.

На думку Морозова, механізм для узаконеного вилучення коштів у споживачів е/енергії був обраний наступний: в тариф на транспортування НЕК "Укренерго" закладені кошти для компенсації "зелених" енергетиків.

Тільки за останні кілька місяців "Укренерго" підвищила свої розцінки на 55% і повідомила про підвищення ще на 30%. Якщо це станеться, за 2020 рік тариф на передачу е/е зросте у 2 рази. При цьому в планах "Укренерго" ще одна хвиля підвищення у 2021 році.

При цьому експерт нагадав, що в українській енергосистемі існував профіцит генеруючих потужностей ще задовго до початку будівництва "зелених" генерацій.

"Передбачалося, що поява "зелених" електростанцій призведе до зниження викидів в цілому, і в енергетиці зокрема. Але, на жаль, сталося щось протилежне. Різке зростання "зелених" потужностей призвело до зниження обсягів вироблення атомної генерації та збільшення - теплових станцій, які є найбільш екологічно шкідливими видами генерації е/е", - стверджує Морозів.

Водночас обов'язок платити високий "зелений" тариф лягла на українських споживачів і, в першу чергу, на промислові підприємства, в тому числі і на ті, які скоротив викиди коштом великих інвестицій.

За його словами, рівень викидів СО2 електросталеплавильного комплексу "Інтерпайп Сталь" вже зараз нижче тієї норми, яку ЄС планує досягти лише до 2050 року.

"Ми закрили екологічно брудне мартенівське виробництво сталі і вклали близько $1 млрд в інноваційні технології. Таким чином, ми знизили викиди CO2 в 10 разів. Це одна з найбільших екологічних інвестицій України", - зазначив топ-менеджер.

У компанії також вважають, що в Україні нікому не цікаві реальні екологічні інвестиції і підтримка експортерів.

Нагадаємо, 1 серпня набрав чинності закон № 810-ІХ, який підтримав президент Володимир Зеленський. Завдання закону - реалізувати ключові положення Меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом міністрів України та інвесторами в ВДЕ.

Документ передбачає, зокрема, зниження "зелених" тарифів, обмеження обсягів введення в експлуатацію нових потужностей ВДЕ, введення повної відповідальності за небаланси для виробників "чистої" електроенергії з 2022 (50% у 2021 році) та ін. Ці норми дозволять економити державі 7 млрд гривень щорічно.

Також закон передбачає забезпечення 100% виплат за вироблену "зелену" електроенергію, починаючи з серпня поточного року. Крім того, закон визначає строки та обсяги погашення накопиченої заборгованості перед виробниками ВДЕ - в четвертому кварталі цього року держава має виплатити 40% заборгованості (близько 9 млрд грн), а решта 60% у 2021 році.