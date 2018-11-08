Власть должна защитить права верующих от произвола местных чиновников, - Шахов

Фото: Сергей Шахов (facebook.com, sergey shakhov)

Он призвал усилить ответственность чиновников за участие в межконфессиональных противостояниях на стороне одной из сторон

Власть должна усилить ответственность за нападение, захват или повреждение религиозных сооружений. Об этом заявил народный депутат от партии "Наш край" Сергей Шахов, сообщает пресс-служба политсилы.

Он призвал усилить ответственность чиновников за участие в межконфессиональных противостояниях на стороне одной из сторон.

"По мере приближения предоставления украинской церкви Томоса на местах участились призывы к перераспределению культовых сооружений. В противостояния часто вовлекаются местные чиновники, что недопустимо в стране, где церковь отделена от государства. Это вызывает бурную реакцию верующих и общественности. Власти должна усилить ответственность за нападения, захваты или повреждения религиозных сооружений. Особенно, что касается участия в таких конфликтах должностных лиц", – отметил Шахов.

Народный депутат отметил, что сохранение межнационального и межконфессионального мира – одна из важнейших задач власти.

"Конституция и Программа деятельности Правительства предусматривают создание равных условий для религиозных организаций, недопущение межконфессиональных противостояний. К счастью, несмотря на неоднозначные события в стране, у нас никогда не было вражды на национальной или религиозной почве. Это достижение надо сохранить любой ценой", – считает Шахов.

Он призвал власть на законодательном уровне запретить вмешательство чиновников в деятельность религиозных общин.

"В соответствии с духом рекомендаций Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросам защиты собственности религиозных общин партия "Наш край" призывает украинскую власть ввести пятилетний мораторий на полномочия местной власти передавать храмы от одной общины к другой. Власть должна держать такие вопросы на контроле, все споры должны решаться только в суде. Уверен, соблюдения законности и свободы совести сделает нашу страну сильнее", – резюмировал Шахов.

Как известно, в селе Старый Гвоздец Коломыйского района Ивано-Франковской области депутаты сельсовета односторонним решением передали храм в пользование одной из церковных общин. Это вызвало возмущение у представителей другой общины. Полиция открыла производство. Споры за храмы также продолжаются в селе Куты Шумского района Тернопольской области и городе Константиновка Донецкой области.