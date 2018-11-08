Влада повинна захистити права віруючих від свавілля місцевих чиновників, - Шахов

Фото: Сергій Шахов (facebook.com, sergey shakhov)

Він закликав посилити відповідальність чиновників за участь у міжконфесійних протистояннях на боці однієї з сторін

Влада повинна посилити відповідальність за напад, захоплення або пошкодження релігійних споруд. Про це заявив народний депутат від партії "Наш край" Сергій Шахов, повідомляє прес-служба політсили.

Він закликав посилити відповідальність чиновників за участь у міжконфесійних протистояннях на боці однієї з сторін.

"У міру наближення надання українській церкві Томосу на місцях почастішали заклики до перерозподілу культових споруд. У протистояння часто втягуються місцеві чиновники, що неприпустимо в країні, де церква відділена від держави. Це викликає бурхливу реакцію віруючих та громадськості. Влада повинна посилити відповідальність за напади, захоплення або пошкодження релігійних споруд. Особливо, що стосується участі в таких конфліктах посадових осіб", – зазначив Шахов.

Народний депутат зазначив, що збереження міжнаціонального і міжконфесійного миру – одна з найважливіших завдань влади.

"Конституція і Програма діяльності Уряду передбачають створення рівних умов для релігійних організацій, недопущення міжконфесійних протистоянь. На щастя, незважаючи на неоднозначні події в країні, у нас ніколи не було ворожнечі на національному чи релігійному ґрунті. Це досягнення треба зберегти за всяку ціну", – вважає Шахов.

Він закликав владу на законодавчому рівні заборонити втручання чиновників у діяльність релігійних громад.

"У відповідності з духом рекомендацій Парламентської асамблеї Ради Європи з питань захисту власності релігійних громад партія "Наш край" закликає українську владу запровадити п'ятирічний мораторій на повноваження місцевої влади передавати храми від однієї громади до іншої. Влада повинна тримати такі питання на контролі, всі суперечки повинні вирішуватися тільки в суді. Впевнений, дотримання законності та свободи совісті зробить нашу країну сильнішою", – резюмував Шахов.

Як відомо, в селі Старий Гвіздець Коломийського району Івано-Франківської області депутати сільради одностороннім рішенням храм передали в користування однієї з церковних громад. Це викликало обурення у представників іншої громади. Поліція відкрила виробництво. Суперечки за храми також тривають в селі Кути Шумського району Тернопільської області та місті Костянтинівка Донецької області.