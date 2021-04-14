Из-за введения европейцами заградительного механизма carbon border adjustment (СВАМ), экономика Украины будет терять свыше 0,5% ВВП в год. Поэтому властям следует занять активную позицию при обсуждении формата СВАМ, чтобы защитить отечественных производителей.

Аналитик напомнил, что с 2023 года украинских производителей ждет новый барьер для доступа на европейский рынок - СВАМ (carbon border adjustment), механизм таможенной углеродной корректировки. Он предполагает введение налога или пошлины, которыми будет облагаться промышленная продукция, произведенная предприятиями со старыми установками, которые генерируют много вредных выбросов.

Больше всего от внедрения СВАМ пострадает металлургическая отрасль. По оценкам экспертов, под действие СВАМ потенциально подпадает металлургический экспорт из Украины на сумму €2,5 млрд.

"Зависимость отечественной отрасли от рынка ЕС высока. Ее даже можно назвать чрезмерной. Парадоксально, но на европейский рынок металлурги продают больше, чем на рынок Украины. В ЕС поставляется 26% от всей товарной продукции, а на рынок Украины - 23%. Поэтому любые изменения в политике Евросоюза серьезно отразятся на отечественных производителях", - объяснил Тарасенко.

Он также отметил, что сумма потенциальных убытков зависит от параметров механизма СВАМ. В частности, по его словам, сейчас в ЕС рассматриваются два основных сценария: с предоставлением бесплатных квот на выбросы для производителей импортной продукции (сценарий №1) и без предоставления бесплатных квот для импорта с одновременной отменой бесплатных квот для производителей в ЕС (сценарий №2).

"Сценарий №2 предполагает в разы большие суммы платежей СВАМ и является наименее приемлемым для производителей импортной продукции, в частности украинских. Например, платеж СВАМ для поставок проката из Украины по Сценарию №1 может составить €30,4 на тонну, а по Сценарию №2 - €100 на тонну", - написал Тарасенко.

Согласно исследованию, проведенному GMK Center, потери отрасли от СВАМ составят €100-200 млн в год в зависимости от сценария. Причем это не только убыток от повышения расходов, но и результат потери объемов экспорта. Поскольку СВАМ приведет к тому, что производители длинного проката проиграют по расходам всем производителям электростали - и местным европейским, и другим экспортерам.

В результате можно ожидать падения экспорта длинного проката на 10% - около 110 тыс. т. Также могут быть прекращены поставки чугуна - еще около 0,5 млн т.

Тарасенко также подчеркнул, что СВАМ будет означать для отрасли снижение суммы инвестиционного ресурса и капитальных инвестиций до €130 млн в год, или 12% по отношению к уровню 2019 года.

"Для всей экономики потери от СВАМ составят до €700 млн в год снижения ВВП. Это потери металлургии, а также других отраслей цепочки поставок и смежных отраслей. Соответственно, убытки понесет государственный бюджет (-€140 млн), и без того испытывающий трудности с наполнением", - написал Тарасенко.

Аналитик подчеркнул: вопрос для экономики СВАМ - вопрос ценой более 0,5% ВВП каждый год. По его словам, изменить ситуацию в свою пользу Украина сможет, если займет активную позицию при обсуждении формата СВАМ, добьется получения доступа к финансированию из фондов, которые будут аккумулировать средства от СВАМ, а также будет проводить системную экологическую политику, направленную на стимулирование декарбонизации.