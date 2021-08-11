Власть должна разработать реальный план действий, чтобы уменьшить выбросы СО2, - EBA

Обновленный Национально определенный вклад Украины в Парижские соглашения (НВВ2), одобренный правительством, обязывает Украину сократить выбросы парниковых газов до 35% к 2030 году. На эти цели, согласно документу, необходимо более 100 миллиардов евро, однако никакие механизмы привлечения этих средств не предусмотрены.

Об этом говорится в заявлении Европейской бизнес ассоциации, размещенном на официальном сайте .

В ЕБА напомнили, что для сокращения выбросов украинская власть предусмотрела ряд мероприятий, в частности: экомодернизацию промышленного и энергетического секторов, развитие ВИЭ, обеспечение энергоэффективности зданий, переход на электротранспорт, реформу управления отходами, распространение практик органического и ресурсоефективного сельского хозяйства и реформу управления лесами.

Ориентировочная стоимость реализации таких мероприятий - 102 млрд евро.

"Европейская бизнес ассоциация приветствует цели по сокращению выбросов. В то же время бизнес-сообщество продолжает настаивать на внедрении реальных механизмов для декарбонизации экономики. Поэтому обращает внимание на следующие шаги, которые должны быть сделаны для обеспечения выполнения НВВ2 Украиной", - отметили в ассоциации.

Так, по убеждению ЕВА, власть должна четко планировать развитие ВИЭ, в частности, очень важно не допустить введения акциза на ВИЭ и обеспечить погашение задолженности перед производителями.

Также важно учитывать, что из-за введения системы мониторинга, отчетности и верификации (МЗВ) возможно, придется корректировать цели по сокращению выбросов парниковых газов. Следовательно, критически важными будут планы сокращения выбросов, которые будут учитывать тенденции экономического роста в пост-COVID периода.

"102 млрд евро инвестиций, предусмотренные НВВ2, не имеют достаточной детализации. Нужно провести детальные перерасчеты для таких отраслей, как промышленность, транспорт и сектор снабжения энергетических ресурсов. Именно энергетика и промышленность составляют 63% от общей потребности в финансировании. Согласно НВВ2, эти средства планируется привлечь за счет частного сектора и международных финансовых инвестиций, но способ привлечения этих инвестиций, как и механизм государственной финансовой поддержки, не прописаны. Поэтому бизнес обращает внимание на важность создания регуляторной базы для привлечения государственных средств в проекты экомодернизации предприятий, в частности, через целевое использование средств эконалога. Ключевым также будет разработка механизмов привлечения средств от международных финансовых организаций на такие цели", - подчеркнули в ЕВА.