Власть должна отменить льготы по "зеленой" металлургии для Пинчука, - экс-министр энергетики

Фото: Юрий Продан (mpe.kmu.gov.ua)

Власть должна отменить льготы на электроэнергию для "зеленой" металлургии, которые рассчитаны на завод олигарха Виктора Пинчука, и навести порядок на энергорынке.

Об этом заявил экс-министр топлива и энергетики Юрий Продан.

"Надо решить вопрос с "зеленой" энергетикой, потому что до этого времени мы не знаем, каким образом будет решен этот вопрос, как нам сегодня вообще сбалансировать энергорынок. И, конечно, ликвидировать все льготы, которые на сегодня мы сделали. Например, та же льгота по так называемой "зеленой" металлургии", - сказал Продан.

По его словам, на энергорынке необходимо навести порядок и обеспечить прозрачность его функционирования.

"Надо навести порядок на энергорынке, сделать, чтобы этот энергорынок действительно был и прозрачным и конкурентным, чтобы цена там была экономически обоснована", - отметил Продан.

Напомним, ранее Государственная регуляторная служба отказалась согласовать проект постановления Кабинета министров Украины "Об утверждении порядка предоставления справки о подтверждении статуса предприятия "зеленой" электрометаллургии" за ряд нарушений.

В то же время Европейская бизнес ассоциация и ICC Ukraine направили обращение к министру экономразвития с призывом не предоставлять льготы на электроэнергию предприятиям "зеленой" металлургии, отметив, что это приведет к углублению кризиса задолженности перед производителями тока из альтернативных источников.

Как сообщалось, с 1 декабря 2020 года тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии, который оплачивают все предприятия, вырос на 30% и составит 312,76 гривны за МВт-час.

При этом для предприятий "зеленой" металлургии такой тариф составит - 91,73 грн/МВт-час. Такое решение Нацкомиссия по тарифам приняла на заседании 4 ноября. До этого действовал общий тариф на передачу для всех в размере 240,23 грн/МВт-ч.

В законе 810-Х, который базируется на подписанном президентом Владимиром Зеленским законопроекте №3658, относительно сокращения зеленых тарифов были добавлены специальные условия для предприятий "зеленой" металлургии - для них будет применяться тариф на передачу, которая не будет учитывать расходы "Укрэнерго" на выплаты по финансированию развития зеленой энергетики.

Автором таких поправок был нардеп фракции "Слуга народа" Дмитрий Кисилевский, который до депутатства работал в компании Интерпайп.

Ранее народный депутат, заместитель председателя Комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко отмечал, что понятие "зеленая" металлургия заложено исключительно в интересах одного предприятия - завода "Интерпайп сталь" Виктора Пинчука и позволит экономить компании Пинчука $ 12-15 млн ежегодно.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго", которое по итогам 9 месяцев 2020 года получило 28,6 млрд грн убытка, Владимир Кудрицкий в интервью "БизнесЦензор" заявил, что льготы на электроэнергию для завода Пинчука заплатит бизнес, школы, детсады и больницы.

По его словам, освобождении отдельных предприятий от уплаты части тарифа "Укрэнерго" означает, что за него вынуждены будут заплатить другие потребители, в частности с социальной сферы.

"Считаю эту норму глубоко несправедливой. Такой, что, по сути, ставит в неравные условия различных потребителей. Что особенно печально - эту льготу получат предприятия из этого перечня - оплатят все остальные потребители", - сказал Кудрицкий.