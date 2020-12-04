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Влада має скасувати пільги по "зеленій" металургії для Пінчука, - екс-міністр енергетики

Київ, П'ятниця 04 грудня 2020 13:21
Влада має скасувати пільги по "зеленій" металургії для Пінчука, - екс-міністр енергетики
Фото: Юрій Продан (mpe.kmu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Влада має скасувати пільги на електроенергію для "зеленої" металургії, які розраховані на завод олігарха Віктора Пінчука, та навести лад на енергоринку.

Про це заявив екс-міністр палива та енергетики Юрій Продан.

"Треба вирішити питання з "зеленою" енергетикою, тому що до цього часу ми не знаємо, яким чином це буде вирішено питання, як нам сьогодні взагалі збалансувати енергоринок. І, звісно, ліквідувати ті всі пільги, які на сьогодні ми зробили. Наприклад, та ж пільга по так званій "зеленій" металургії", - сказав Продан.

За його словами, на енергоринку необхідно навести лад та забезпечити прозорість його функціонування.

"Треба навести лад на енергоринку, зробити, щоб цей енергоринок справді був і прозорим, і конкурентним, щоб ціна там була економічно обґрунтована", - наголосив Продан.

Нагадаємо, раніше Державна регуляторна служба відмовилась погодити проект постанови Кабінету міністрів України "Про затвердження порядку надання довідки про підтвердження статусу підприємства "зеленої" електрометалургії" через низку порушень.

Водночас Європейська бізнес асоціація та ICC Ukraine направили звернення до міністра економрозвитку з закликом не надавати пільги на електроенергію підприємствам "зеленої" металургії, зазначивши, що це призведе до поглиблення кризи заборгованості перед виробниками струму з альтернативних джерел.

Як повідомлялося, з 1 грудня 2020 року тариф НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії, який сплачують всі підприємства, зріс на 30% та становитиме 312,76 гривні за МВт-год.

При цьому для підприємств "зеленої" металургії такий тариф становитиме - 91,73 грн/МВт-год. Таке рішення Нацкомісія з тарифів ухвалила на засіданні 4 листопада. До цього діяв загальний тариф на передачу для всіх в розмірі 240,23 грн/МВт-год.

В законі 810-Х, який базується на підписаній президентом Володимиром Зеленським законопроекту №3658, щодо скорочення зелених тарифів були додані спеціальні умови для підприємств "зеленої" металургії - для них буде застосовуватися тариф на передачу, яка не буде враховувати витрати "Укренерго" на виплати по фінансуванню розвитку зеленої енергетики.

Автором таких поправок був нардеп фракції "Слуга народу" Дмитро Кисилевський, який до депутатства працював в компанії Інтерпайп.

Раніше народний депутат, заступник голови Комітету з питань енергетики і ЖКГ Олексій Кучеренко відзначав, що поняття "зелена" металургія закладено виключно в інтересах одного підприємства - заводу "Інтерпайп сталь" Віктора Пінчука і дозволить економити компанії Пінчука $ 12-15 млн щорічно.

Голова правління НЕК "Укренерго", яке за підсумком 9 місяців 2020 року отримало 28,6 млрд грн збитку, Володимир Кудрицький в інтерв'ю "БізнесЦензор" заявив, що за пільги на електроенергію для заводу Пінчука заплатить бізнес, школи, дитсадки та лікарні.

За його словами, звільнення окремих підприємств від сплати частини тарифу "Укренерго" означає, що за нього змушені будуть заплатити інші споживачі, зокрема з соціальної сфери.

"Вважаю цю норму глибоко несправедливою. Такий, що, по суті, ставить в нерівні умови різних споживачів. Що особливо сумно - цю пільгу отримають підприємства з цього переліку - оплатять всі інші споживачі", - сказав Кудрицький.

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Новини України Енергетика Віктор Пінчукметаллургиязеленый тариф

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