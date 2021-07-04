Власть должна остановить введение акциза на "зеленую" энергию, - нардеп

Президент и премьер-министр должны остановить идею ввести акцизный сбор на производство "зеленой" электроэнергии в Украине, что является нарушением условий ранее подписанного меморандума с иностранными, а также фискальным шантажом инвесторов.

Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко , направив им соответствующее письмо.

"Иностранные инвесторы еще с 2014 года осуществляли инвестиции в источники возобновляемой энергии в Украине. Но за последний год ситуация значительно ухудшилась", - заявил Гончаренко.

По его словам, одной из важнейших проблем, которую нужно решить - отказаться от введения акцизного налога на продажу электроэнергии, полученной из альтернативных источников энергии.

"Во-первых, введение такого налога значительно ухудшит регуляторную среду для деятельности производителей ВИЭ. Во-вторых, новый "акциз" противоречит Меморандуму, который был подписан между государством и инвесторами", - пояснил нардеп.

По его словам, власть также должна сконцентрировать свои усилия на обеспечении текущих выплат производителям ВИЭ за отпущенную электроэнергию, а также выплат накопленной задолженности в 2020 году в размере 17,8 млрд грн.

"Кроме Зеленского и Шмыгаля, направил запрос министру финансов Марченко, председателю Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Тарасюку и председателю комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Гетманцеву. Надеюсь на ответную реакцию и быстрое решение проблемы", - отметил Гончаренко.

Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине по ставке 3,2%. 1 июля данный законопроект был поддержан в парламенте в первом чтении.

Ранее профильные ассоциации возобновляемой энергетики заявляли, что введение акцизного налога на "зеленую" электроэнергию де-факто ухудшает условия экономической деятельности производителей ресурса из возобновляемых источников, является грубым нарушением прав инвесторов, навредит инвестклимату и сделает невозможным привлечение средств в новые экологические проекты.

В конце июня ЕБРР, Черноморский банк торговли и развития, Голландская финансовая компания развития, Институт финансирования развития, а также Секретариат Энергетического сообщества написали письмо в адрес председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова.

Они подчеркнули, что вероятное введение акцизного сбора на производство электроэнергии из возобновляемых источников в Украине противоречит целям ЕС по декарбонизации, угрожает планам страны по интеграции с европейской энергосистемой, и поэтому эта норма должна быть пересмотрена.