Президент та прем’єр-міністр мають зупинити ідею запровадити акцизний збір на виробництво "зеленої" електроенергії в Україні, що є порушенням умов раніше підписаного меморандуму з іноземними, а також фіскальним шантажем інвесторів.

Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко , направивши їм відповідного листа.

"Іноземні інвестори ще з 2014 року здійснювали інвестиції у джерела відновлювальної енергії в Україні. Але за останній рік ситуація значно погіршилася", - заявив Гончаренко.

За його словами, однією з найважливіших проблем, яку потрібно вирішити - відмовитися від впровадження акцизного податку на продаж електроенергії, яка отримана з альтернативних джерел енергії.

"По-перше, введення такого податку значно погіршить регуляторне середовище для діяльності виробників ВДЕ. По-друге, новий "акциз" суперечить Меморандуму, який був підписаний між державою та інвесторами", - пояснив нардеп.

За його словами, влада також має сконцентрувати свої зусилля на забезпеченні поточних виплат виробникам ВДЕ за відпущену електроенергію, а також виплат накопиченої заборгованості у 2020 році в розмірі 17,8 млрд грн.

"Окрім Зеленського та Шмигаля, направив запит міністру фінансів Марченку, голові Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Тарасюку та голові Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Гетманцеву. Сподіваюсь на відповідну реакцію та швидке вирішення проблеми", - зазначив Гончаренко.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроект №5600 щодо внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на "зелену" енергію в Україні за ставкою 3,2%. 1 липня даний законопроєкт був підтриманий в парламенті в першому читанні.

Раніше профільні асоціації відновлюваної енергетики заявляли, що введення акцизного податку на "зелену" електроенергію де-факто погіршує умови економічної діяльності виробників ресурсу з відновлюваних джерел, є грубим порушенням прав інвесторів, зашкодить інвестклімату й унеможливить залучення коштів у нові екологічні проекти.

В кінці червня ЄБРР, Чорноморський банк торгівлі та розвитку, Нідерландська фінансова компанія розвитку, Інститут фінансування розвитку, а також Секретаріат Енергетичного співтовариства написали листа на адресу голови Верховної ради Дмитра Разумкова.

Вони підкреслили, що ймовірне впровадження акцизного збору на виробництво електроенергії з поновлюваних джерел в Україні суперечить цілям ЄС з декарбонізації, загрожує планам країни щодо інтеграції з європейською енергосистемою, і тому ця норма повинна бути переглянута.