Власть блокирует принятие закона о коллаборационистах, - "Нацкорпус"

Проект закона о борьбе с коллаборационистами, который был подан в Верховную раду еще в феврале, до сих пор даже не попал на рассмотрение комитетов.

Об этом РБК-Украина рассказал один из авторов законопроекта, руководитель штаба "Национального корпуса" и экс-командир полка "Азов" Максим Жорин во время конференции , посвященной военным преступлениям России на Донбассе.

"Полгода назад мы смогли зарегистрировать законопроект в ВР. Но почти сразу после этого его начали игнорировать и блокировать, и он до сих пор даже не попал на рассмотрение в комитеты. Существенное сопротивление в этом вопросе мы чувствуем именно со стороны действующей власти", - отметил он.

По словам Жорина, на восьмой год войны Украина не имеет действенного механизма привлечения к ответственности лиц, сотрудничавших с врагом, потому откровенные предатели Украины продолжают находиться на свободе и даже участвовать в общественно-политической жизни.

"Только за последнее время было несколько громких дел, когда задерживали ветеранов по совершенно вымышленным, политическим делам... И это все происходит тогда, когда совершенно свободно действуют настоящие предатели Украины, продолжают работать над уничтожением нашей страны", - сказал он.