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Власть блокирует принятие закона о коллаборационистах, - "Нацкорпус"

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Киев, Четверг 30 сентября 2021 19:01
Власть блокирует принятие закона о коллаборационистах, - "Нацкорпус" Фото: руководитель штаба "Национального корпуса" и экс-командир полка "Азов" Максим Жорин (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Проект закона о борьбе с коллаборационистами, который был подан в Верховную раду еще в феврале, до сих пор даже не попал на рассмотрение комитетов.

Об этом РБК-Украина рассказал один из авторов законопроекта, руководитель штаба "Национального корпуса" и экс-командир полка "Азов" Максим Жорин во время конференции, посвященной военным преступлениям России на Донбассе.

"Полгода назад мы смогли зарегистрировать законопроект в ВР. Но почти сразу после этого его начали игнорировать и блокировать, и он до сих пор даже не попал на рассмотрение в комитеты. Существенное сопротивление в этом вопросе мы чувствуем именно со стороны действующей власти", - отметил он.

По словам Жорина, на восьмой год войны Украина не имеет действенного механизма привлечения к ответственности лиц, сотрудничавших с врагом, потому откровенные предатели Украины продолжают находиться на свободе и даже участвовать в общественно-политической жизни.

"Только за последнее время было несколько громких дел, когда задерживали ветеранов по совершенно вымышленным, политическим делам... И это все происходит тогда, когда совершенно свободно действуют настоящие предатели Украины, продолжают работать над уничтожением нашей страны", - сказал он.

Напомним, законопроект о коллаборационизме предлагает внести в Уголовный кодекс понятие коллаборационной деятельности, за которую предусмотрена ответственность - от лишения права голосовать или избираться в органы самоуправления до уголовных сроков за случаи, которые привели к смерти людей.

Ранее РБК-Украина писало, что в закон о коллаборантах планируют внести изменения.

Также сообщалось, что правозащитники считают, что в нынешней редакции законопроект о коллаборационизме может ударить по мирным жителям оккупированных территорий.

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