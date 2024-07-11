Власникам житла поблизу фронту дозволили подаватись на компенсацію "єВідновлення"

Програму "єВідновлення" розширили для громадян, чиї пошкоджені або зруйновані домівки розташовані на прифронтових територіях та територіях активних бойових дій. Відтепер з урахуванням безпекової ситуації комісії на місцях зможуть проводити обстеження знищених та пошкоджених об’єктів на територіях, де функціонують державні електронні інформаційні ресурси.

Про це заявила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ.

"Щодня окупанти перетворюють безліч населених пунктів на пустку - на територіях бойових дій масштаб руйнувань за попередніми оцінками навіть без детального аналізу можна оцінити як тотальне знищення всього. Тепер комісії зможуть працювати на місцях, а процес фіксації пошкоджень дозволить програмі компенсацій допомогти людям на тих територіях", - пояснила Шуляк.

За її словами, має бути справедливість для всіх українців, чиї домівки постраждали від дій ворога. Довгий час ми чекали саме на рішення уряду, яке б дало старт нинішньому розширенню програми.

Парламентарка підкреслила, що запуск програми єВідновлення для житла, розташованого на територіях активних бойових дій довгий час відкладався через складність для комісій процесу верифікації пошкоджень тобто підтвердження пошкодження або знищення житла.

"Цим мають займатись спеціальні комісії, створені при органах місцевого самоврядування, які приходять і на місцях оглядають таке житло. На сьогодні їх в Україні працює близько 700. Але у випадку житла, розташованого поблизу зони бойових дій, можливості обстежити його були обмежені. Однак, тепер, за умови, якщо це буде безпечно, комісії зможуть це робити для територій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси", - пояснила Шуляк.

При цьому парламентарка зазначила, що наступним - найбільш довгоочікуваним розширенням програми "єВідновлення" має стати можливість отримання компенсації мешканців тимчасово окупованих територій (ТОТ). На відповідне рішення Кабміну очікують не менше.

"Наприкінці минулого року ми провели експериментальний проєкт у тимчасово окупованому Мелітополі, де обстеження знищеного житла проводилося з допомогою супутникових знімків, аеро-фотозʼйомки і дистанційного зондування Землі. У травні цього року цей проєкт визнано успішним і перші 2 млн гривень пішли у якості компенсації заявникам з Мелітополя. Стало зрозуміло, що програму можна і потрібно розширювати на інші міста - рішення було за Урядом і вчора - 10 липня, він видав відповідну постанову", - повідомила очільниця партії “Слуга народу”.

Нардепка також наголосила, що станом на сьогодні українцям в рамках "єВідновлення" погоджено виплат на загальну суму в близко 20 млрд гривень. Тобто, можна говорити про те, що щомісячно за програмою нараховується більше ніж 1 млрд. Але мета на поточний рік, зазначила Шуляк – відпрацювати 300 тис заяв громадян, чиє житло постраждало від російської збройної агресії, що дасть можливість забезпечити житлом 1 млн українців. Нинішнє розширення "єВідновлення", а також очікуване відносносно ТОТ, цьому тільки сприятимуть.