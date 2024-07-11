Владельцам жилья близ фронта разрешили подаваться на компенсацию "єВідновлення"

Программу "єВідновлення" расширили для граждан, чьи поврежденные или разрушенные дома расположены на прифронтовых территориях и территориях активных боевых действий. Теперь с учетом ситуации безопасности комиссии на местах смогут проводить обследование уничтоженных и поврежденных объектов на территориях, где функционируют государственные электронные информационные ресурсы.

Об этом заявила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.

"Ежедневно оккупанты превращают множество населенных пунктов в пустоту - на территориях боевых действий масштаб разрушений по предварительным оценкам даже без детального анализа можно оценить как тотальное уничтожение всего. Теперь комиссии смогут работать на местах, а процесс фиксации повреждений позволит программе компенсаций помочь людям на тех территориях" , – объяснила Шуляк.

По ее словам, должна быть справедливость для всех украинцев, дома которых пострадали от действий врага. Долгое время мы ждали именно решения правительства, которое дало бы старт нынешнему расширению программы.

Парламентария подчеркнула, что запуск программы "єВідновлення" для жилья, расположенного на территориях активных боевых действий, долгое время откладывался из-за сложности для комиссий процесса верификации повреждений, т.е. подтверждения повреждения или уничтожения жилья.

"Этим должны заниматься специальные комиссии, созданные при органах местного самоуправления, которые приходят и на местах осматривают такое жилье. На сегодняшний день их в Украине работает около 700. Но в случае жилья, расположенного вблизи зоны боевых действий, возможности обследовать его были ограничены. Однако, теперь, при условии, что это будет безопасно, комиссии смогут это делать для территорий, на которых функционируют государственные электронные информационные ресурсы", - пояснила Шуляк.

При этом парламентарий отметила, что следующим – наиболее долгожданным расширением программы "єВідновлення" должна стать возможность получения компенсации жителей временно оккупированных территорий (ТОТ). Соответствующего решения Кабмина ожидают не меньше.

"В конце прошлого года мы провели экспериментальный проект во временно оккупированном Мелитополе, где обследование уничтоженного жилья проводилось с помощью спутниковых снимков, аэро-фотосъемки и дистанционного зондирования Земли. В мае этого года этот проект признан успешным и первые 2 млн гривен пошли в качестве компенсации Мелитополя. Стало понятно, что программу можно и нужно расширять на другие города - решение было за Правительством и вчера - 10 июля, он издал соответствующее постановление, - сообщила глава партии "Слуга народа".

Нардеп также подчеркнула, что по состоянию на сегодняшний день украинцам в рамках "єВідновлення" согласована выплата на общую сумму в около 20 млрд гривен. То есть, можно говорить о том, что ежемесячно по программе насчитывается более 1 млрд. Но цель на текущий год, отметила Шуляк – отработать 300 тыс заявлений граждан, чье жилье пострадало от российской вооруженной агрессии, что позволит обеспечить жильем 1 млн украинцев. Нынешнее расширение "єВідновлення", а также ожидаемое относительно ТОТ, этому только будут способствовать.