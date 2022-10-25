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Власник Zara продав свій бізнес в Росії: хто став новим власником

Фото: власник Zara продає свій бізнес в Росії (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Іспанський виробник і продавець одягу Inditex, що володіє мережею Zara, продасть свій бізнес в Росії своєму ліванському франчайзі Daher group.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на повідомлення на сайті Inditex.

Після підписання угоди Inditex припинить всі операції РФ після їх зупинки 5 березня. А в колишніх приміщеннях брендів Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka і Stradivarius будуть розташовані магазини інших брендів, що належать Daher group.

“Умови угоди дозволяють зберегти значну кількість робочих місць, створених Inditex Group у Росії, оскільки вони включають передачу більшості договорів оренди, пов'язаних із магазинами”, - заявили в компанії.

Якщо в майбутньому Inditex вирішить, що обставини дозволяють повернути його бренди на ринок РФ, то компанії можуть це зробити через угоду про франчайзінг.

Раніше повідомлялось, що магазин одягу Zara продовжить працювати в Росії , але можливо змінить назву на New Fashion.

Також повідомлялось, що корпорація Yum! Brands, яка володіє мережею ресторанів KFC, теж продала свій бізнес в Росії.

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