Власник Telegram-каналу "Джокер" знявся з військового обліку з-за кордону, - ЗМІ

Як встановили журналісти Hromadske, Кравець до червня 2024 року виїжджав за кордон п’ять разів, а потім ще тричі. Спершу він виїжджав з України на підставі системи "Шлях", а пізніше почав використовувати так званий "білий квиток".

Фото: Кравець з дівчиною у Парижі (Hromadske)

Списався з-за кордону

Журналісти отримали довідку ВЛК про "списання" Кравця. У документі йдеться, що "солдат запасу Кравець" був визнаний непридатним до військової служби. Медичний огляд він проходив у Голосіївській ВЛК, яка 16 липня 2024 року і "списала" його з армії.

Як зауважили журналісти, на документі є позначка, що того ж дня Кравець ознайомився з рішенням ВЛК. Але журналісти стверджують, що Кравець з 20 червня до 20 липня був за кордоном. І це нібито підтверджується базою перетину кордону.

Фото: довідка ВЛК щодо Кравця (Hromadske)

Кравець, коментуючи Hromadske цю ситуацію, надав фото з проходження ВЛК, але вони були датовані травнем. А от чітко пояснити, як так вийшло, що він ознайомився з рішенням ВЛК, коли перебував за кордоном, він не зміг.

Зустріч з Богданом та Куршутовим

Крім того, журналісти встановили, що під час візиту до Австрії у вересні цього року Кравець зустрівся з київським підсанкційним бізнесменом Сеяром Куршутовим та колишнім керівником Офісу президента України Андрієм Богданом. Куршутова журналісти Hromadske називають власником Telegram-каналу "Тёмный рыцарь".

Усі троє підтвердили, що зустрічалися в Австрії, але її мети не назвали, лише віджартувались, що темою розмови були "продажні журналісти в Україні".

Фото: зустріч Кравця, Куршутова та Богдана в Австрії (Hromadske)