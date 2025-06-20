"Лейкерс" продали за рекордні 10 мільярдів: це найдорожча угода в історії спорту!

Угода, яка змінила історію спорту

Родина Басс, яка керувала "Лейкерс" з 1979 року, передала контроль над командою Марку Волтеру - генеральному директору глобальної інвесткомпанії TWG Global.

Після підписання документів він отримає повний контроль над клубом, а загальна вартість угоди склала рекордні 10 млрд доларів.

Для порівняння, у березні 2025 року баскетбольну команду "Бостон Селтікс" було продано за 6,1 млрд доларів. До цього ж рекорд утримував клуб НФЛ "Вашингтон Командерс", який у 2023 році змінив власника за 6,05 млрд доларів.

Хто такий Марк Волтер?

Марк Волтер - американський мільярдер, який уже добре відомий у спортивних колах Лос-Анджелеса. Він є основним інвестором у бейсбольний клуб "Лос-Анджелес Доджерс" та жіночу баскетбольну команду "Лос-Анджелес Спаркс".

Його ім’я також пов’язане з футбольним клубом "Челсі" - одним із найвідоміших клубів Європи, за який свого часу виступав Андрій Шевченко, а зараз - Михайло Мудрик (який, щоправда, поки що не грає через допінговий скандал). Контрольним пакетом клубу він володіє разом із Тоддом Боелі.

Крім того, він інвестує у команду Формули-1 Cadillac F1 Team, яка має дебютувати у сезоні 2026 року.

Цікаво, що Волтер ще у 2021 році став міноритарним співвласником "Лейкерс", придбавши 20% акцій. Тепер він переходить до ролі головного акціонера.

Що буде з родиною Басс?

Попри зміну власника, Джіні Басс, донька легендарного Джеррі Басса, залишиться на посаді "губернатора" клубу. Саме вона очолювала "Лейкерс" після смерті батька у 2013 році.

Згідно з повідомленням американської преси, вона має намір і надалі керувати клубом у новій структурі власності.

Родина Басс контролювала "Лейкерс" 45 років. Свого часу Джеррі Басс придбав команду за 67,5 млн доларів. Угода тоді включала також хокейний клуб "Лос-Анджелес Кінгс" та арену Kia Forum у "Місті ангелів"

Саме під керівництвом родини Басс "Лейкерс" стали найуспішнішою франшизою в історії НБА: команда 17 разів виходила у фінал ліги та 11 разів здобувала чемпіонський титул.

Що далі?

Наразі угода перебуває на фінальній стадії оформлення. Офіційне підтвердження з боку НБА очікується найближчими днями.

Після цього "Лейкерс" офіційно стануть найдорожчою командою у світі.