Власні двигуни та ручне керування над РФ: інтерв'ю з розробником реактивних дронів "Барс"

Головне: Реактивні дрони постійно еволюціонують . Спочатку вони мали бойову частину у 22,5 кілограми та дальність до 700 км, а сьогодні – дальність до 1000 км, бойову частину до 60 кг і швидкість понад 700 км/год.

. Спочатку вони мали бойову частину у 22,5 кілограми та дальність до 700 км, а сьогодні – дальність до 1000 км, бойову частину до 60 кг і швидкість понад 700 км/год. Розробники широко використовують штучний інтелект . Цифрові моделі задіюються від розробки до втілення машинного бачення в системі наведення на ціль.

. Цифрові моделі задіюються від розробки до втілення машинного бачення в системі наведення на ціль. Дрони "Барс" мають модульну платформу . Вона дозволяє їх використовувати в різних площинах в плані застосування – DeepStrike, "мідл-страйк" і "фронт-страйк".

. Вона дозволяє їх використовувати в різних площинах в плані застосування – DeepStrike, "мідл-страйк" і "фронт-страйк". Локалізація виробництва перевищила 74%. Єдиним критичним імпортним компонентом залишається турбореактивний двигун, хоча власний двигун вже пройшов фінальні тести.

Як стартували роботи над "Барсом"

– Розкажіть, з чого почалася розробка "Барса"?

– Розробка "Барса" розпочалася в 2023 році. З початку повномасштабного вторгнення наша команда ентузіастів мала перед собою мету бути максимально злагодженими з військом, тому починали як волонтери. І відповідно завдяки широкому колу спілкування з військовими ми неодноразово від них чули запити щодо необхідності створення сучасного озброєння.

Якщо коротко, то його можна переказати банальною фразою: "Нам треба чимось відповідати і відповідати гідно ворогу і нищити його не тільки на нашій території, але і на його території".

Тому, відповідно, почалися пошуки такого рішення. Ми почали розмірковувати, яким чином можна забезпечити наші сили оборони тим засобом, який надасть ЗСУ змогу дійсно завдавати нищівної, кваліфікованої відповіді.

Серед нас були і залишаються донині люди, які займалися авіаційною справою і авіамоделюванням, звідси й певний зовнішній вигляд "Барса", який дійсно схожий на літачок.

При створенні реактивного дрона ми зіткнулися якщо не з критикою, то точно з осторогою, тому що тоді найліпшим рішенням для БпЛА важкого класу, що здатен нести від 10 до 15 кілограм бойової частини, були двигуни внутрішнього згоряння.

Але ми постійно рухались у своїй інженерній думці, в своїх тестах, і розуміли, що це має бути щось швидке.

– Які базові характеристики "Барса"?

– Якщо коротко, то це реактивний двигун, бойова частина у 22,5 кілограми, дальність до 700 км. Але можна сказати, що на сьогоднішній день це вже дальність до 1000 км, бойова частина – до 60 кг, і швидкість понад 700 км/год.

Фото: дрони "Барс" стали модульною платформою (прес-служба компанії)

– Скільки приблизно часу минуло від першого дослідного зразка до серії?

– Якщо брати від першого базового зразка до сьогоднішнього, то у нас лише "інженерно офіційних" модернізацій та ітерацій вже, напевно, понад 40.

Але їх не варто об'єднувати в якийсь єдиний тип дронів, тому що взагалі система "Барса" передбачається як модульна платформа, яка дозволяє його використовувати в різних площинах в плані застосування.

Тобто наша базова модульність дозволила "Барсу" отримати три основні категорії застосування: це DeepStrike, "мідл-страйк" і "фронт-страйк". І от саме модульність дозволила балансувати з об'ємом палива і вагою бойової частини, та створити кілька модифікацій одного дрона.

Так, подальша модернізація, яка була спрямована на збільшення відстані ураження і на збільшення бойової частини, потягнула за собою незначні зміни у форм-факторі, але основа, яка була закладена при перших інженерних розрахунках, залишилась.

Найскладніші рішення, штучний інтелект та локалізація

– Які рішення на етапі розробки виявились найскладнішими?

– Головна наша перевага – це розвинута команда R&D, яка не обмежена і "не зашорена" в пошуку нових рішень, які навіть на початках здаються взагалі нереалістичними або неможливими.

Все ж найскладніше – це стабільність зв'язку, тому що зв'язок – це один із ключових чинників, які забезпечують ефективність наших БпЛА. Так, на сьогоднішній день у нас є можливості онлайн-керування на території ворога.

– Як штучний інтелект використовується у ваших дронах?

– Безпілотники за своєю суттю передбачають відсутність людського фактору. Тому інструментарії, які надають нам на сьогоднішній день технології AI, ми використовуємо і не цураємося їх на усіх рівнях – від розробки й вирішення інженерних завдань до втілення машинного бачення в наші системи наведення на ціль.

Так, ми використовуємо цей інструмент і ми наблизилися до досить вагомих результатів, коли на так званій "фінальній милі" перед пілотом є дві абсолютно зрозумілі варіації: або ти віддаєш керування оптичній системі донаведення, або керуєш сам.

– Чи працюєте ви над локалізацією виробництва?

– Так, на сьогоднішній день локалізація "Барса" становить понад 74 відсотки. Поки що у нас єдиний важливий закуповуваний компонент – це турбореактивний двигун. Без перебільшення ми збираємо їх по всьому світу, але вже пройшов фінальні тести двигун нашого виробництва.

Міжнародний інтерес, юридичний статус та плани на майбутнє

– Чи є інтерес міжнародних партнерів до вашого продукту?

– Так, інтерес є і інтерес дуже активний. Треки з перемовинами від партнерів на державному рівні відбуваються на постійній основі, тому що наш продукт має підтверджену ефективність, нам є чим хвалитися, за нас розмовляють в першу чергу наші експлуатанти.

Ми вже маємо спільне підприємство на території Європи, і завод приступає до своєї роботи на початку вересня. За нашими виробничими планами, перша продукція від спільного підприємства постачатиметься до наших Сил оборони, починаючи з 10 жовтня.

На сьогоднішній день, єдиним обмеженням для нарощування виробництва "Барсів" є так званий "ботл-нек", і це навіть не стільки обсяги, а скільки строки постачання турбореактивних двигунів.

Але як такому масштабуванню не заважає на сьогоднішній день нічого, особливо після наданої від держави можливості створення спільних підприємств. З виходом на офіційний і зрозумілий експорт, ми вбачаємо можливості тільки збільшувати і нарощувати виробничі потужності.

– Інколи "Барс" називають дроном, а інколи ракетою. Як правильно?

– Напевно, коректніше буде називати його ракетодроном. За ракету говорить наявність реактивного двигуна. Але оскільки "Барс" може керуватись пілотом, то він може трошки "залізти" в клас дронів.

Але якщо брати суто з юридичного боку, то тут питання, в якому нам знову ж таки дуже сильно допоміг адекватний професійний підхід наших військових. У нас дуже швидко з'явилися відповідні нормативні документи, які дозволили максимально швидко ставити на озброєння новітні зразки зброї, зокрема й БпЛА.

Ми скористалися цією можливістю, тому ми відповідно кодифіковані як БпЛА. Тобто ми юридично БпЛА, але фактично ми ракета.

– І наостанок – чим відрізнятимуться "Барси" майбутнього від серійних зразків, які випускаються зараз?

– Важко забігати наперед, але я знаю точно, що "Барс" завжди буде продуктом, який буде використовувати максимум інноваційних рішень.

Підсумовуючи те, над чим працює на сьогоднішній день наша команда, я вам скажу так: це буде швидше, він матиме значно більшу дальність, і це буде з суттєвою зміною в корисному навантаженні.