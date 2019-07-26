Влагозащита Apple iPhone Xs и Xs Max

Одно из ключевых отличий флагманов Apple iPhone Xs и Xs Max от своих предшественников – улучшенный класс влагозащиты. Новые смартфоны получили сертификацию IP68, которая допускает их погружение на глубину до 2 м на 30 минут. Но даже несмотря на эту особенность, устройства не застрахованы от повреждений из-за длительного воздействия влаги. И в таких случаях поможет только ремонт IPhone XS.
Благодаря экспертам SMART Service узнали, какие элементы флагманских смартфонов уязвимы к жидкостям, и что делать, если ваш телефон попал в воду.
Наиболее слабые элементы флагманов по части защиты от влаги:
Lightning-разъем. Разработчики предусмотрели защиту порта от попадания жидкостей через корпус, но не оснастили его прикрывающей подвижной деталью. Поэтому разъем для кабеля уязвим для внешних проникновений.
Слот SIM-карты. Элемент не отличается высокой герметичностью – в роли защиты тут только резиновая прокладка. При частой замене карты прокладка быстро растянется, что существенно снизит ее влагозащитные качества.
Стереодинамики. Традиционно уязвимые места в смартфонах из-за открытости конструкции.
Независимо от того, какой элемент IPhone Xs или Xs Max был поврежден из-за влаги, стандартная гарантия не предполагает бесплатное обслуживание смартфона, попавшего в воду.
Если ваш iPhone попал в воду, первым делом выполните следующие действия:
А после этого обратитесь в сервисный центр. Не стоит рисковать и пробовать отремонтировать смартфон самостоятельно – это чревато еще более серьезными последствиями. Если начнете сушить IPhone бытовым прибором, можете загнать капли воды внутрь, что приведет к повреждению материнской платы. И даже если вся влага внутри высохнет, останутся соли, которые начнут постепенно разъедать радиоэлементы.
Смартфон может начать работать после сушки, но коррозионные процессы внутри устройства не остановятся. И в результате поврежденные детали будут медленно терять свою работоспособность.
Только оперативная профессиональная помощью позволит восстановить функциональность iPhone после воздействия воды. Квалифицированный специалист сможет определить те неполадки, которые не видны обычному пользователю, тем самым минимизировав последствия утопления.
Мастер с помощью специальных инструментов разберет телефон, устранит всю влагу и конденсат, а также обработает внутренние элементы средствами для защиты от коррозии. Только опытный профессионал сможет выполнить диагностику всех деталей смартфона и в случае неисправностей произвести их ремонт или замену.
Масштаб негативных последствий попадания влаги в iPhone не всегда очевиден, поэтому лучше обратиться в сервисный центр, чтобы обезопасить себя от внезапного выхода телефона из строя.