Владимира Кличко включили в Международный зал боксерской славы

Легендарный украинский супертяжеловес Владимир Кличко включен в Международный зал боксерской славы. Официальная церемония состоится 14 июня 2021 года в месте расположения музея - Канастоте (штат Нью-Йорк).

Об этом сообщается на сайте премии.

Вместе с ним в следующем году в Зал славы введут американцев Флойда Мейвезера (полусредний вес), Андре Уорда (полутяжелый вес), а также женщин-боксеров Лейлу Али и Энн Вулф.

Кличко впервые принимал участие в голосовании и был избран членами экспертного жюри среди 42 номинантов с первой попытки.

Владимир выиграл голосование, спустя три года после окончания профессиональной карьеры. Он провел 69 поединков на профи-ринге. В его активе 64 победы (54 - досрочно), а также титулы чемпиона мира по версиям WBO, IBF, IBO и WBA.

Ранее боксер мог быть включен в Зал славы только через пять лет после завершения карьеры, но два года назад срок ожидания уменьшили до трех лет.

Напомним, что брат Владимира - Виталий Кличко стал первым украинцем, которого включили в Зал славы. Он удостоился этой чести в 2018 году.

Международный зал боксерской славы создан в США для выражения благодарности тем, кто внес большой вклад в развитие этого вида спорта.