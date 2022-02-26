UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Владимир Кличко призвал мир немедленно остановить российского агрессора

Автор: Наталия Гурковская

Всемирно известный боксер Владимир Кличко, брат лидера "УДАРа" и мэра Киева Виталия Кличко обратился на английском языке к мировому сообществу остановить российскую агрессию в самом центре Европы. Нужно действовать срочно, потому что это приведет к гуманитарной катастрофе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на соответствующее обращение.

"Я - Владимир Кличко. И я обращаюсь ко всему миру: остановите войну, которую начала Россия. Сегодня ракеты обстреливали мирное население Киева. Гибнут мирные люди. И это происходит в самом сердце Европы. Сейчас не время ждать! Потому что это приведет к гуманитарной катастрофе", - заявил он.

Владимир Кличко подчеркнул: действовать нужно немедленно.

"Вам нужно действовать немедленно, чтобы остановить российскую агрессию. Чем угодно, что у вас есть. И срочно! Завтра или через час может быть уже поздно. Прошу, начните действовать немедленно! Не ждите! Действуйте! Остановите эту войну!" - призвал Кличко.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Кличко