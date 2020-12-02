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Владимир Балух впервые после нападения рассказал о своем состоянии

Автор: Даша Харченко

Бывший политзаключенный Владимир Балух сделал первый пост после жестокого нападения 8 сентября. Он рассказал, кто и какую помощь оказывает ему во время лечения.

Об этом он написал в Facebook.

Балух до сих пор проходит реабилитацию в специализированном центре. Впереди у него очередная операция.

"Пользуясь моментом выхода в публичное пространство, спасибо всем, кто искренне болел, молился, верил, помогал, участвовал. В том числе благодаря вам я жив и уверенно двигаюсь к выздоровлению! Заранее хочу предупредить, что временно, на время лечения и реабилитации, если буду появляться здесь, то очень редко. Заранее благодарю за понимание!", - написал он.

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В конце сентября стало известно, что состояние Владимира Балуха после жестокого избиения, стабилизировалось, и врачи говорили о положительной динамике.

Отметим, Владимира Балуха избили в столичном Гидропарке в ночь на 8 сентября. Его госпитализировали, у него была сломана рука и ключица, а также черепно-мозговая травма.

По словам бывшего политзаключенного Олега Сенцова, в Гидропарке у Балуха был конфликт с какой-то компанией из-за украинского языка.

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Новости Украины Владимир Балух