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Владельцев торговых сетей Киева обязали проверить работников на COVID-19

Новости » Коронавирус     22.06.2020 - 12:22
Владельцев торговых сетей Киева обязали проверить работников на COVID-19
Фото: летние террасы в Киеве (РБК-Украина)

Такие тесты нужно делать раз в месяц

В Киеве обязали владельцев торговых сетей проверить работников на коронавирус методом ИФА-тестирования. Это должны делать один раз в месяц.

Об этом заявил мэр города Виталий Кличко на брифинге.

По его словам, штаб по ЧС города принял решение, что владельцы и руководители торговых сетей, заведений общественного питания, сферы бытового обслуживания должны организовать тестирование своих сотрудников ИФА-тестами.

"Такие тесты нужно делать раз в месяц. Ибо это говорится о людях, которые работают с большим количеством посетителей", - заявил он.

Напомним, с 22 июня в областях Украины решения об усилении карантина будут принимать местные власти.

Ранее сообщалось, что в Киеве могут вернуться к ранее отмененным карантинным ограничениям, потому что показатель заболеваемости коронавирусом в столице пока высок.

Отметим, что в Украине к переходу к ослаблению карантина не готовы Киев и еще 10 областей.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Коронавирус
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