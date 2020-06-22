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Власників торгівельних мереж Києва зобов'язали перевірити працівників на COVID-19

Новини » Коронавірус     22.06.2020 - 12:22
Власників торгівельних мереж Києва зобов'язали перевірити працівників на COVID-19
Фото: літні тераси в Києві (РБК-Україна)

Такі тести потрібно робити раз на місяць

У Києві зобов'язали власників торгівельних мереж перевірити працівників на коронавірус методом ІФА-тестування. Це повинні робити один раз на місяць.

Про це заявив мер міста Віталій Кличко на брифінгу.

За його словами, штаб з НЗ міста прийняв рішення, що власники та керівники торгівельних мереж, закладів громадського харчування, сфери побутового обслуговування повинні організувати тестування своїх співробітників ІФА-тестами.

"Такі тести потрібно робити раз на місяць. Бо це йдеться про людей, які працюють з великою кількістю відвідувачів", - заявив він.

Нагадаємо, з 22 червня в областях України рішення про посилення карантину буде приймати місцева влада.

Раніше повідомлялось, що у Києві можуть повернутися до раніше скасованих карантинних обмежень, бо показник захворюваності на коронавірус в столиці наразі високий.

Зазначимо, що в Україні до переходу до ослаблення карантину не готові Київ і ще 10 областей.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Коронавірус
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