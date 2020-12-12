Владелец мажоритарного пакета акций рынка "Столичный" Александр Стельмах уклоняется от выполнения взятых на себя обязательств в рамках подписанных договоренностей между ним и группой компаний Stolitsa Grouр.

Об этом сообщил руководителя группы компаний Stolitsa Grouр Эдуард Сколовский в комментарии телеканалу "Прямой".

По его словам, инвестиционный интерес у компании к рынку "Столичный" появился еще в 2018 году, тогда же начались переговоры. Уже в января 2019 года стало известно, что Stolitsa Grouр намерена выкупить 54,25% акций рынка у мажоритарного владельца Александра Стельмаха.

Перед достижением договоренностей о покупке, компания разработала план финансового оздоровления предприятия, ведь оно имело немалые долговые обязательства.

Как утверждают в Stolitsa Grouр, в феврале 2020 года рынок имел задолженность перед кредиторами в размере 235 млн грн. А в марте 2020-го она выросла уже до 412 млн грн.

По словам Соколовского, в феврале этого года Stolitsa Grouр удалось приобрести 20% акций предприятия, полностью выкупив, таким образом, миноритарный пакет акций. Что касается мажоритарного пакета - то владелец акций внезапно вышел из переговорного процесса, получив перед тем аванс. Как сообщил Соколовский, сумма аванса составила 3,5 млн долларов.

"Таким образом, владелец мажоритарного пакета уклоняется от выполнения взятых на себя обязательств в рамках подписанных между нами договоренностей", - добавляет Соколовский.

На сегодня соглашение уже должно было быть завершено, но этого не произошло. По словам руководителя Stolitsa Grouр, его группа компаний до сих пор даже не имеет никакой информации о нынешней операционной деятельности предприятия.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что собственнику мажоритарной доли рынка "Столичный" Александру Стельмаху могло быть предъявлено подозрение по статье 190 УК Украины (мошенничество) в связи с инкриминируемым ему обманом на значительную сумму денег и невыполнением обязательств, взятых им согласно подписанным документам.

В связи со сложившейся ситуацией, фермеры и предприниматели, которые годами работают на рынке "Столичный", не единожды выходили на пикет против незаконных действий вокруг предприятия.

Рынок "Столичный" - объект оптовой торговли, реализованный в формате многофункционального логистического комплекса. Общая площадь профессиональных коммерческих площадей составляет 37,0 га.