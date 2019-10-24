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Владелец Avellana Gold заявил о рейдерских атаках

Новости » Экономика    24.10.2019 - 14:39
Владелец Avellana Gold заявил о рейдерских атаках
Фото: Брайан Севедж (Avellana Gold)

По словам инвестора, рейдеры хотят отобрать месторождение и предприятие

Мужиевское полиметаллическое месторождение на Закарпатье испытывает атаки известных рейдеров. Об этом заявил американский инвестор, владелец Avellana Gold Брайан Севедж, передает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Экономической правде".

Как известно, Avellana Gold построила в поселке Мужиево на Закарпатье современную обогатительную фабрику и в течение ближайших лет собирается инвестировать в проект добычи золота, серебра, свинца и цинка 150 миллионов долларов.

По словам Севеджа, сейчас Avellana Gold подвергается атакам рейдеров, которые хотят отобрать месторождение и предприятие. В частности, инвестор рассказал о конфликте с корпорацией Gofer.

"Gofer, в частности Александр Маштепа, придумали историю о том, что крупный международный банк был основателем Gofer и что этот крупный международный банк собирается инвестировать 250 млн долл. в разработку проекта. Вместе с крупным международным банком в проекте якобы участвуют британские королевские особы", - рассказал он.

Севедж утверждает, что рейдеры "воскресили компанию-банкрота", с помощью которой атакуют реального инвестора за попытки отобрать участок и разработку месторождения.

"Среди людей, которые причастны к этой компании — известные корпоративные рейдеры. Они раньше то же самое делали с торговым центром в Киеве... Будем работать в судах Украины и Великобритании, чтобы разоблачить мошенничество... Мы будем использовать каждое законный средство, которое имеем в распоряжении, включая уголовное преследование должностных лиц, директоров и правительственных чиновников, которые могут быть приобщены к делу", - заявил американский инвестор

Он также добавил, что посольства США и Великобритании осведомлены о мошеннических действиях рейдеров.

Ранее Севедж сообщил, что фирма Gofer и ее основатели, которые атакуют американского инвестора, могут попасть к санкционный список США.

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