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Власник Avellana Gold заявив про рейдерські атаки

Новини » Економіка    24.10.2019 - 14:39
Власник Avellana Gold заявив про рейдерські атаки
Фото: Браян Севедж (Avellana Gold)

За словами інвестора, рейдери хочуть відібрати родовище та підприємство

Мужіївське поліметалічне родовище на Закарпатті зазнає атаки відомих рейдерів. Про це заявив американський інвестор, власник Avellana Gold Браян Севедж, передає РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю "Економічній правді".

Як відомо, Avellana Gold побудувала у селищі Мужієво на Закарпатті сучасну збагачувальну фабрику і протягом найближчих років збирається інвестувати у проект видобутку золота, срібла, свинцю та цинку 150 мільйонів доларів.

За словам Севеджа, зараз Avellana Gold зазнає атак рейдерів, які хочуть відібрати родовище та підприємство. Зокрема, інвестор розповів про конфлікт з корпорацією Gofer.

"Gofer, зокрема Олександр Маштепа, вигадали історію про те, що великий міжнародний банк був засновником Gofer і що цей великий міжнародний банк збирається інвестувати 250 млн дол. в розробку проекту. Разом з великим міжнародним банком у проекті нібито беруть участь британські королівські особи", - розповів він

Севедж стверджує, що рейдери «воскресили компанію-банкрута», за допомогою якої атакують реального інвестора через спроби відібрати ділянку і розробку родовища.

"Серед людей, які причетні до цієї компанії — відомі корпоративні рейдери. Вони раніше те ж саме робили з торговим центром у Києві… Будемо працювати в судах України та Великобританії, щоб викрити шахрайство… Ми будемо використовувати кожен законний засіб, який маємо в розпорядженні, включаючи кримінальне переслідування посадових осіб, директорів та урядових чиновників, які можуть бути залучені до справи", - заявив американський інвестор.

Він заявив, що посольства США та Великобританії поінформовані про шахрайські дії рейдерів.

Севедж раніше повідомив, що фірма Gofer та її засновники, які атакують американського інвестора, можуть потрапити до санкційного списку США.

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