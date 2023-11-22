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Влада Словаччини виступає проти блокування кордону з Україною

Середа 22 листопада 2023 22:45
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Влада Словаччини виступає проти блокування кордону з Україною Фото: Сергій Деркач, заступник міністра інфраструктури України (facebook.com/serhiy.derkach)
Автор: Іван Носальський

Держсекретар Міністерства транспорту Словаччини Дениса Жилакова запевнила Україну, що влада її країни проти блокування кордону перевізниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра інфраструктури України Сергія Деркача у Facebook.

Деркач зазначив, що провів телефонну розмову з Жилаковою. Головною темою стали ризики блокування кордону та реалізація Угоди про лібералізацію перевезень між Україною та ЄС.

"Словацькі колеги підтвердили, що не підтримують блокування кордону. Особливо коли йдеться про єдиний вантажний пункт зі Словаччиною - "Ужгород - Вишнє-Нємецьке"... Обіцяють провести консультації з Міністерством внутрішніх справ Словаччини для запобігання такому протесту", - написав Деркач. .

За словами заступника міністра, він запевнив словацьких колег у тому, що лібералізація перевезень – це необхідний захід.

Що передувало

Нагадаємо, раніше польські перевізники заблокували три пункти пропуску на кордоні з Україною. Це сталося на тлі їхнього страйку. Головна вимога – повернути систему дозволів для нашої країни.

Після цього словацькі перевізники заявили, що можуть приєднатися до своїх польських колег. Вони хочуть заблокувати українським перевізникам перетин кордону зі свого боку.

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