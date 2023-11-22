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Власти Словакии выступают против блокирования границы с Украиной

Среда 22 ноября 2023 22:45
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Власти Словакии выступают против блокирования границы с Украиной Фото: Сергей Деркач, замминистра инфраструктуры Украины (facebook.com/serhiy.derkach)
Автор: Иван Носальский

Госсекретарь Министерства транспорта Словакии Дениса Жилакова заверила Украину, что власти ее страны против блокирования границы перевозчиками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра инфраструктуры Украины Сергея Деркача в Facebook.

Деркач отметил, что провел телефонный разговор с Жилаковой. Главной темой стали риски блокирования границы и реализация Соглашения о либерализации перевозок между Украиной и ЕС.

"Словацкие коллеги подтвердили, что не поддерживают блокирование границы. Особенно, когда речь идет о единственном грузовом пункте со Словакией - "Ужгород - Вишне-Немецкое"... Обещают провести консультации с Министерством внутренних дел Словакии для предотвращения такого протеста", - написал Деркач.

По словам замминистра, он заверил словацких коллег в том, что либерализация перевозок - это необходимая мера.

Что предшествовало

Напомним, ранее польские перевозчики заблокировали три пункта пропуска на границе с Украиной. Это произошло на фоне их забастовки. Главное требование - вернуть систему разрешений для нашей страны.

После этого словацкие перевозчики заявили, что могут присоединиться к своим польским коллегам. Они хотят заблокировать украинским перевозчикам пересечение границы со своей стороны.

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