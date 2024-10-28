Влада розуміє важливість звільнення України від екологічного податку СВАМ, - Качка

З огляду на війну, український бізнес потребує послаблення щодо роботи європейського вуглецевого мита CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), який буде повноцінно запущено з 2026 року. І це вже є предметом перемовин з Євросоюзом.

Про це заявив заступник міністра економіки і торговий представник України Тарас Качка, повідомляє РБК-Україна з посиланням на GMK Center .

"Наші перемовини з Євросоюзом (щодо СВАМ) не будуть такими войовничими, як з Індією, оскільки ми будемо шукати збалансовану інтеграцію до ЄС. В конструктивному діалозі можливе ухвалення рішень, які враховують ситуацію українських виробників. Крім того, ми теж розуміємо, наскільки CBAM є хитким з точки зору торгівельного права, і це дає нам додаткову можливість домовитись з ЄС", - каже Качка.

Він уточнив, що ще влітку були проведені перемовини щодо надання Україні waiver-у (виключення з-під дії CBAM), і наразі цей процес триває.

"Зараз є розуміння, що це має бути ініційоване Єврокомісією рішення. Ми сподіваємось, що новий склад Єврокомісії запустить це рішення. Відкритим залишається питання змісту цього рішення: тут треба чітко зазначити, що ані Україна не буде запитувати, ані ЄС не буде пропонувати повне відкладення застосування елементів CBAM для України", - пояснив Качка.

Він також додав, що скоріше за все waiver буде зорієнтований на плани щодо запровадження системи торгівлі викидами та запровадження системи CBAM на зовнішніх кордонах, тобто до імпорту з третіх країн. Про це власне і буде діалог в листопад

Водночас, як зауважив експерт, ведуться переговори і щодо фінансування ЄС екологічних проектів.

"Ми спілкувалися з майбутнім комісаром з питань бюджету ЄС, і розуміємо, яким чином буде здійснюватись фінансування України на наступні 7 років. Роль ЄС для нас буде ключовою, оскільки без гарантій Євросоюзу ми навряд чи зможемо отримувати доступ до фінансування модернізації виробництва тих товарів, які підпадають під CBAM", - резюмував Качка.

Нагадаємо, головний аналітик GMK Center Андрій Глущенко раніше заявив, що прямі втрати від СВАМ для української економіки зростатимуть щороку, і досягнуть 1,44 млрд доларів.

Тому влада України має провести переговори із ЄС щодо застосування ст. 30.7 регламенту CBAM: він передбачає, що "Єврокомісія може змінити підхід до застосування CBAM для країн, які зіткнулися з непередбачуваною, винятковою та неспровокованою ситуацією, що має руйнівні наслідки для економічної та промислової інфраструктури". Україна ж вже три роки перебуває у стані повномасштабної війни.