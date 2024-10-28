Власти понимают важность освобождения Украины от экологического налога СВАМ, - Качка

Украинский бизнес нуждается в ослаблении работы европейской углеродной пошлины CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), которая будет полноценно запущена с 2026 года. И это уже предмет переговоров с Евросоюзом.

Об этом заявил заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка, сообщает РБК-Украина со ссылкой на GMK Center .

"Наши переговоры с Евросоюзом (по СВАМ) не будут такими воинственными, как с Индией, поскольку мы будем искать сбалансированную интеграцию в ЕС. В конструктивном диалоге возможно принятие решений, учитывающих ситуацию украинских производителей. Кроме того, мы тоже понимаем, насколько CBAM есть шатким с точки зрения торгового права, и это дает нам дополнительную возможность договориться с ЕС", - говорит Качка.

Он уточнил, что еще летом были проведены переговоры по предоставлению Украине waiver-у (исключение из-под действия CBAM), и этот процесс продолжается.

"Сейчас есть понимание, что это должно быть инициированное Еврокомиссией решение. Мы надеемся, что новый состав Еврокомиссии запустит это решение. Открытым остается вопрос содержания этого решения: здесь следует четко отметить, что ни Украина не будет спрашивать, ни ЕС не будет предлагать полное отложение применения элементов CBAM для Украины", – пояснил Качка.

Он также добавил, что, скорее всего, waiver будет ориентирован на планы по внедрению системы торговли выбросами и внедрению системы CBAM на внешних границах, то есть к импорту из третьих стран. Об этом собственно и будет диалог в ноябрь

В то же время, как отметил эксперт, ведутся переговоры по финансированию ЕС экологических проектов.

"Мы общались с будущим комиссаром по бюджету ЕС, и понимаем, каким образом будет осуществляться финансирование Украины на следующие 7 лет. Роль ЕС для нас будет ключевой, поскольку без гарантий Евросоюза мы вряд ли сможем получать доступ к финансированию модернизации производства тех товаров, которые подпадают под CBAM", - резюмировал Качка.

Напомним, главный аналитик GMK Center Андрей Глущенко ранее заявил, что прямые потери от СВАМ для украинской экономики будут расти ежегодно и достигнут 1,44 млрд долларов.

Поэтому власти Украины должны провести переговоры с ЕС по применению ст. 30.7 регламента CBAM: он предусматривает, что "Еврокомиссия может изменить подход к применению CBAM для стран, которые столкнулись с непредсказуемой, исключительной ситуацией, которая имеет разрушительные последствия для экономической и промышленной инфраструктуры". Украина уже три года находится в состоянии полномасштабной войны.