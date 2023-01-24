Влада Росії планує провести вибори на захоплених територіях

Російська влада планує назначити своє керівництво на захоплених українських територіях і провести там вибори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ .

Відомо, що на окупованих територіх вже почалась підготовка до виборів до "регіональних парламентів" та "муніципальних рад". За неї несе відповідальність політичний блок адміністрації президента.

Країна-окупант надіється, що зможе провести вибори у вересні 2023 року. При цьома, за даними ЗМІ, диктатор Путін впевнений у тому що вибори відбудуться і не розглядає інших варіантів подій.

"У рамках підготовки до цієї "виборчої кампанії" Кремль вирішив "підсилити" проросійські адміністрації так званими "віце-губернаторами з політики", які зазвичай відповідають за перебіг виборів у регіонах" - сказано в повідомленні.

Наразі Росія веде так званий "кастинг" всіх бажаючих, хто хоче балотуватися. Більшість таких кандидатів - це "чиновники-кар'єристи" та "політтехнологи-авантюристи".