Власти Ровенской области запретили проводить крестный ход в регионе: названа причина
В Ровенской области власти решили запретить верующим проведение крестного хода в период с 19 по 25 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ровенской ОВА Виталия Коваля в Telegram.
По его словам, сегодня состоялось очередное заседание Совета обороны области.
"Из-за угрозы государственной безопасности поддержали запрет на проведение в Ровенской области массовых религиозных мероприятий в виде походов и демонстраций (так называемый крестный ход) с 19 по 25 августа", - рассказал Коваль.
По его словам, в ходе заседания чиновники утвердили дополненный список объектов критической инфраструктуры области, которые нуждаются в первоочередной защите от ракетных ударов.
Также власти Ровенской области решили усилить охрану аэропорта "Ровно".
Запрет на массовые мероприятия
Напомним, в связи с полномасштабным вторжением России по всей территории Украины запрещено проводить массовые мероприятия. Такие меры предусмотрены военным положением.
Несмотря на это, в прошлом году паломники начали крестный ход в Свято-Почаевскую Успенскую лавру (Почаев).
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.