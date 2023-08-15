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Власти Ровенской области запретили проводить крестный ход в регионе: названа причина

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Вторник 15 августа 2023 18:46
Власти Ровенской области запретили проводить крестный ход в регионе: названа причина Фото: власти Ровенской области запретили проводить крестный ход в регионе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Ровенской области власти решили запретить верующим проведение крестного хода в период с 19 по 25 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ровенской ОВА Виталия Коваля в Telegram.

По его словам, сегодня состоялось очередное заседание Совета обороны области.

"Из-за угрозы государственной безопасности поддержали запрет на проведение в Ровенской области массовых религиозных мероприятий в виде походов и демонстраций (так называемый крестный ход) с 19 по 25 августа", - рассказал Коваль.

По его словам, в ходе заседания чиновники утвердили дополненный список объектов критической инфраструктуры области, которые нуждаются в первоочередной защите от ракетных ударов.

Также власти Ровенской области решили усилить охрану аэропорта "Ровно".

Запрет на массовые мероприятия

Напомним, в связи с полномасштабным вторжением России по всей территории Украины запрещено проводить массовые мероприятия. Такие меры предусмотрены военным положением.

Несмотря на это, в прошлом году паломники начали крестный ход в Свято-Почаевскую Успенскую лавру (Почаев).

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