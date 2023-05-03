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Влада РФ дійде висновку, що втрати перевищують вигоду, тоді буде час переговорів, - Міллі

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Вашингтон, Середа 03 травня 2023 13:42
Влада РФ дійде висновку, що втрати перевищують вигоду, тоді буде час переговорів, - Міллі Фото: голова Комітету начальників штабів Збройних сил США Марк Міллі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія рано чи пізно захоче провести переговори з Україною. Проте для цього керівництво РФ повинно остаточно усвідомити, що їм не перемогти Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Комітету начальників штабів Збройних сил США Марка Міллі в інтерв'ю Foreign Affairs.

Американський генерал сумнівається, що війна в Україні закінчилися найближчим часом. Проте він впевнений, що вона завершиться перемогою України.

"Відверто кажучи, я не думаю, що така ймовірність є великою цього року, але, очевидно, що росіяни зазнали величезних втрат. Їхня економіка серйозно постраждала. І я думаю, що раціонально мислячі люди, що беруть участь у процесі прийняття рішень в РФ, дійдуть висновку - можливо, протягом кількох місяців, року чи двох - але вони дійдуть висновку, що витрати перевищують вигоду", - сказав Міллі.

На його думку, після того, як російська владаю зрозуміє неминучість поразки, Кремль погодиться на переговори. Генерал не захотів оцінювати терміни початку переговорів між Україною та РФ.

"Не знаю, коли Путін буде готовий це зробити, але у якийсь момент, якщо він раціональний, він повинен до цього дійти. Їм доведеться зрозуміти, що вони не переможуть", - додав він.

Нагадаємо, за даними видання Politico, Україна не розкриває США та партнерам деталі майбутнього контрнаступу через витік даних з Пентагону.

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