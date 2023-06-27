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Влада Путіна ослабла, тому Китай повинен припинити допомагати Москві, - Маккарті

Новость на русском →
Вівторок 27 червня 2023 05:55
Влада Путіна ослабла, тому Китай повинен припинити допомагати Москві, - Маккарті Фото: речник Палати представників Конгресу США Кевін Маккарті (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Глава Китаю Сі Цзіньпін має відмовитися від будь-якої підтримки такої слабкої Росії. Останні події в РФ, які пов'язані з бунтом Пригожина, мають стати чітким знаком для нього.

Про це заявив речник Палати представників Конгресу США Кевін Маккарті, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox news.

Президент Росії Володимир Путін ослаб, тому Пекін повинен перестати допомагати Москві.

"Путін став значно слабшим, ніж раніше. Його влада вже не така сильна", - сказав Маккарті в телевізійній програмі Fox & Friends.

На думку речника Палати представників, Пригожин зміг підібратися до Путіна дуже близько, що сильно налякало диктатора. Голова ПВК "Вагнер" дозволяв собі публічно критикувати його та звинувачути в брехні. А росіяни під час військового заколоту підтримували "вагнерівців".

Росія стикається з проблемою недостатньої поставки військових ресурсів, і сам Путін, який самоізолювався, повільно реагує та ухвалює рішення. Маккарті зазначив, що зовнішній вигляд і поведінка диктатора РФ здаються зміненими, сьогодні його зовнішність і характер не такі, які звикли бачити.

"Переворот" в Росії

Євген Пригожин розпочав військовий заколот увечері 23 червня. "Вагнерівці" фактично без бою захопили Ростов-на-Дону і Воронеж. Колони не дійшли до Москви близько 200 км, оскільки Пригожин увечері 24 червня заявив, що припиняє похід на Москву.

Пізніше стало відомо, що Пригожина відправляють до Білорусі, закриваючи кримінальні справи про переворот.

Детальніше про бунт Пригожина в Росії - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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