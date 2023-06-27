Власть Путина ослабла, поэтому Китай должен прекратить помогать Москве, - Маккарти

Глава Китая Си Цзиньпин должен отказаться от какой-либо поддержки столь слабой России. Последние события в РФ, связанные с бунтом Пригожина, должны стать четким знаком для него.

Об этом заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox news .

Президент России Владимир Путин ослаб, поэтому Пекин должен перестать помогать Москве.

"Путин стал значительно слабее, чем раньше. Его власть уже не так сильна", - сказал Маккарти в телевизионной программе Fox & Friends.

По мнению представителя Палаты представителей, Пригожин смог подобраться к Путину очень близко, что сильно испугало диктатора. Глава ЧВК "Вагнер" позволял себе публично критиковать его и обвинять во лжи. А россияне во время военного мятежа поддерживали "вагнеровцев".

Россия сталкивается с проблемой недостаточной поставки военных ресурсов, и сам Путин, который самоизолировался, медленно реагирует и принимает решения. Маккарти отметил, что внешний вид и поведение диктатора РФ кажутся измененными, сегодня его внешность и характер не привыкли видеть.

"Переворот" в России

Евгений Пригожин начал военный мятеж вечером 23 июня. "Вагнеровцы" фактически без боя захватили Ростов-на-Дону и Воронеж. Колонны не дошли до Москвы около 200 км, поскольку Пригожин вечером 24 июня заявил, что прекращает поход на Москву.

Позже стало известно, что Пригожина отправляют в Беларусь, закрывая уголовные дела о перевороте.

Подробнее о бунте Пригожина в России - читайте в материале РБК-Украина.