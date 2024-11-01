Влада має приділяти більше уваги захисту України від європейського екоподатку СВАМ, - GMK Center

"В той час, коли ЄС всіма силами підтримує сталеву індустрію за допомогою захисних торгівельних бар’єрів, прямих субсидій та грантів на декарбонізацію у розмірі більше ніж 10 млрд євро за останні 2 роки, Україна не має жодної політики підтримки та збереження ключової галузі промисловості, яка торік забезпечила 15% експорту та практично 6% ВВП. Сталь є одним з трьох головних матеріалів для відновлення. Україна, як і ЄС, стикається з викликом зростання дешевого імпорту з третіх країн. Наша галузь вже є частиною європейського сталевого ринку, тому наші дії повинні бути гармонізовані з діями ЄС", – зазначив Станіслав Зінченко, директор GMK Center.

Серед поточних проблем, з якими стикається металургійна галузь, можна відзначити недосконалу систему бронювання працівників від мобілізації та відсутність офіційної комунікації з цього приводу, несприятливі умови на глобальному ринку сталі та жорстку фіскальну політику держави.

"Металурги України із початком повномасштабного вторгнення РФ зіштовхнулися з безпрецедентними викликами – руйнацією, пошкодженням або захопленням підприємств, втратою значної частини експортного потенціалу, розривом логістичних ланцюжків, браком персоналу. Надалі виник дефіцит електроенергії, спричинений атаками росіян на українську енергосистему", - вказують аналітики видання.

Ще одним викликом для українського ГМК за відсутності належної уваги влади до цього питання стане європейський екологічний податок CBAM, підкреслюють аналітики. Війна не дозволяє металургам України інвестувати в "зелений" перехід, а 93% українського експорту, який підпадає під дію СВАМ – продукція чорної металургії. Виходом для України має стати пом’якшення термінів і умов застосування CBAM. За підрахунками GMK Center, через цей механізм Україна може втратити 4,6 млрд доларів експортного доходу у 2026-2030 роках.