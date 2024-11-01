Влада має приділяти більше уваги захисту України від європейського екоподатку СВАМ, - GMK Center

Питання кризи у металургії, яке публічно підіймалося протягом останніх місяців, розглянули під час пленарних дебатів в Європарламенті, і домовилися про подальші кроки, які передбачають фінансування та підтримку. Тим часом український ГМК продовжує самотужки боротися із низкою проблем, аби забезпечити виживання галузі та її конкурентоспроможність.

"В той час, коли ЄС всіма силами підтримує сталеву індустрію за допомогою захисних торгівельних бар’єрів, прямих субсидій та грантів на декарбонізацію у розмірі більше ніж 10 млрд євро за останні 2 роки, Україна не має жодної політики підтримки та збереження ключової галузі промисловості, яка торік забезпечила 15% експорту та практично 6% ВВП. Сталь є одним з трьох головних матеріалів для відновлення. Україна, як і ЄС, стикається з викликом зростання дешевого імпорту з третіх країн. Наша галузь вже є частиною європейського сталевого ринку, тому наші дії повинні бути гармонізовані з діями ЄС", – зазначив Станіслав Зінченко, директор GMK Center.

Серед поточних проблем, з якими стикається металургійна галузь, можна відзначити недосконалу систему бронювання працівників від мобілізації та відсутність офіційної комунікації з цього приводу, несприятливі умови на глобальному ринку сталі та жорстку фіскальну політику держави.

"Металурги України із початком повномасштабного вторгнення РФ зіштовхнулися з безпрецедентними викликами – руйнацією, пошкодженням або захопленням підприємств, втратою значної частини експортного потенціалу, розривом логістичних ланцюжків, браком персоналу. Надалі виник дефіцит електроенергії, спричинений атаками росіян на українську енергосистему", - вказують аналітики видання.

Ще одним викликом для українського ГМК за відсутності належної уваги влади до цього питання стане європейський екологічний податок CBAM, підкреслюють аналітики. Війна не дозволяє металургам України інвестувати в "зелений" перехід, а 93% українського експорту, який підпадає під дію СВАМ – продукція чорної металургії. Виходом для України має стати пом’якшення термінів і умов застосування CBAM. За підрахунками GMK Center, через цей механізм Україна може втратити 4,6 млрд доларів експортного доходу у 2026-2030 роках.