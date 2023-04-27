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Влада має навести лад з "чорним" експортом брухту, - експерт

Фото: влада має навести лад з "чорним" експортом брухту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Експорт металобрухту з України зростає рекордними темпами, при цьому механізми його вивезення залишаються проблемою, адже недобросовісні експортери вдаються до різних схем, щоби зменшити платежі до держбюджету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента "Укрметалургпрому" Олександра Каленкова.

"Експорт брухту триває наростаючими темпами, причому з порушеннями. Зараз компанії, які експортують металопродукцію, часто отримують сертифікат Євро-1 з порушеннями. Як свідчать засоби масової інформації, деякі компанії роблять такі сертифікати за підробленими документами, вказують склади, яких немає. Тобто це навіть не сірий бізнес, а просто чорний! І мені здається, що наші чиновники можуть навести в цьому порядок", - пояснив він.

Він також припустив, що європейські партнери України будуть дуже здивовані, якщо побачать, що сертифікати Євро-1 видаються з порушеннями. Тому влада повинна якнайшвидше навести лад з металобрухтом і схемами його експорту.

"Якщо цей металобрухт зрозумілого походження - наприклад, проданий УЗ, - питань немає. Але якщо це металобрухт сумнівного походження, то він сертифікат Євро-1 отримувати не повинен. Це перше. А другий крок - Кабінет міністрів може накласти мораторій на експорт брухту, на основі законів України та міжнародних угод, у кожному є стаття про економічну безпеку, в рамках якої Україна має право на введення мораторію", - пояснив Каленков.

На його думку, металобрухт - стратегічна сировина з вичерпним джерелом. При цьому, у середній та довгостроковій перспективі, необхідність у брухті всередині країни лише зростатиме. Тому має бути прийнятий мораторій на його експорт.

"Проблема з дефіцитом сировини брухту нікуди не пішла. Ми зверталися і до уряду для того, щоб вирішити цю ситуацію, і, сподіваюся, найближчим часом ми зможемо поновити діалог", - резюмував Каленков.

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експорт металобрухту