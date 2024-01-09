Влада має думати не про те, як підвищити тарифи, а як утримати економіку до перемоги, - експерт

"У нас, на жаль, чиновник від Мінтрансу думає лише про те, як закрити дірку у фінплані УЗ. Причому думає не про те, як підвищити ефективність роботи компанії, а як зайти на ринок та підвищити тарифи. І чиновники кожного з відомств не думають про загальну картину - про те, як підвищення тарифів позначиться на економічному зростанні або падінні. Вони найчастіше дивляться на дуже короткострокові цілі. А думати потрібно про те, як зберегти нашу промисловість та економіку до перемоги", - наголосив Каленков.

Він наголосив, що стабільний розвиток країни - це частина шляху до перемоги, адже саме економіка, що працює, дає можливість фінансувати нашу армію. Тому будь-яке рішення, що позначиться на її стані, має широко обговорюватися із залученням експертів та учасників ринку.

"Ми повинні відновлювати Україну шляхом нашої промисловості, нашої економіки та трудових ресурсів. Тому рішення про підвищення тарифів держкомпаній має прийматися з якомога ширшим залученням експертів, чиновників та клієнтів цих компаній. Чим ширшою буде дискусія, тим з більших сторін можна підійти до проблеми та побачити, як тарифна політика вплине на баланс компаній не лише цього року, а й наступного», - упевнений Каленков.

Як приклад він навів УЗ, у якої 2022 року товарообіг зменшився вдвічі. Але якщо компенсувати збитки підвищенням тарифів, товарообіг падає ще більше, і так закручується спіраль.

"Те ж саме і в енергетиці. Тут державі потрібно приймати рішення, як поводитись у середньостроковій перспективі з тарифами населення та зеленою енергетикою, як реструктуризувати борги "Укренерго". Це все довгострокові державні рішення. Так, під час великої війни складно планувати довгостроково". Але якщо не робити цього зараз, то ми просто можемо не зберегти промисловість та економіку до перемоги", - резюмував Каленков.

Як відомо, НКРЕКУ підвищила тариф "Укренерго" на послуги з передачі електроенергії з 1 січня 2024 року до 528,57 грн/МВт-година. Також було підвищено тариф на диспетчерське управління до 104,57 грн/мВт-год.