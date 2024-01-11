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Влада має допомогти "Укренерго" вийти з боргової кризи, - експерт

Четвер 11 січня 2024 17:23
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Влада має допомогти "Укренерго" вийти з боргової кризи, - експерт Фото: влада має допомогти "Укренерго" вийти з боргової кризи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Компанія "Укренерго" знаходиться у скрутному становищі через проблему заборгованостей на ринку електроенергії, зокрема на балансуючому ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка.

"Ситуація на балансуючому ринку є достатньо складною. За останній рік борги виросли на 40%. Укренерго має заборгованість 18 млрд перед учасниками ринку, але й перед Укренерго борги на балансуючому ринку перевищують 30 млрд грн", - сказав Омельченко.

За його словами, є понад 5,5 тис. промислових споживачів, яких не можна просто відключати від електроенергії попри те, що вони все більше і більше накопичують борги. Причому в переліку таких підприємств є ті, що не належать до критичної інфраструктури, наприклад, готелі.

Він зазначив, що наразі жодні рішення, що ухвалював уряд, Нацкомісія з енергетики чи Міненерго не змогли вирішити повністю цю проблему.

"Нічого не допомагає. Борги як зростали, так і продовжують зростати. Тому треба вносити зміни в модель ринку електроенергії, в т.ч. балансуючий ринок. Ситуація складна для всіх учасників, в т.ч. для "Укренерго", яка несе величезне навантаження по розрахункам перед зеленою генерацією. За минулий рік розрахунки складали трохи більше 50%", - підкреслив експерт.

Як повідомлялося, співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики Ігор Тинний вважає, що штучним накопиченням боргів перед інвесторами у відновлювану енергетику України, стримується розвиток цієї галузі.

За його словами, заборгованість виникає виключно через адміністративні втручання в роботу ринку електроенергії, які створюють фінансові перекоси в енергетиці.

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