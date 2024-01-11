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Власть должна помочь "Укрэнерго" выйти из долгового кризиса, - эксперт

Четверг 11 января 2024 17:23
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Власть должна помочь "Укрэнерго" выйти из долгового кризиса, - эксперт Фото: власть должна помочь "Укрэнерго" выйти из долгового кризиса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Компания "Укрэнерго" находится в затруднительном положении из-за проблемы задолженностей на рынке электроэнергии, в том числе на балансирующем рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко.

"Ситуация на балансирующем рынке достаточно сложная. За последний год долги выросли на 40%. Укрэнерго имеет задолженность 18 млрд перед участниками рынка, но и перед Укрэнерго долги на балансирующем рынке превышают 30 млрд грн", - сказал Омельченко.

По его словам, есть более 5,5 тыс. промышленных потребителей, которых нельзя просто отключать от электроэнергии, несмотря на то, что они все больше и больше накапливают долги. Причем в перечне таких предприятий есть не принадлежащие к критической инфраструктуре, например, гостиницы.

Он отметил, что пока никакие решения, принятые правительством, Нацкомиссия по энергетике или Минэнерго не смогли решить полностью эту проблему.

"Ничего не помогает. Долги как росли, так и продолжают расти. Поэтому нужно вносить изменения в модель рынка электроэнергии, в т.ч. балансирующий рынок. Ситуация сложна для всех участников, в т.ч. для "Укрэнерго", несущей огромную нагрузку по расчетам перед зеленой генерацией. За прошлый год расчеты составляли чуть более 50%", - подчеркнул эксперт.

Как сообщалось, соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный считает, что искусственным накоплением долгов перед инвесторами в возобновляемую энергетику Украины сдерживается развитие этой отрасли.

По его словам, задолженность возникает исключительно из-за административных вмешательств в работу рынка электроэнергии, создающих финансовые перекосы в энергетике.

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